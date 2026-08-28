El AC Milan hizo un buen negocio este viernes en la Serie A. El conjunto del técnico Rúben Amorim fue demasiado fuerte para el Venezia y se impuso por 2-0, en parte gracias al primer gol de Gonçalo Ramos con la camiseta milanista. Un gol en propia puerta sentenció el duelo.

Que el Milan no lograra marcar en la primera parte fue poco menos que un milagro. El equipo local dispuso de varias buenas ocasiones, entre otros por medio de Ramos y Strahinja Pavlovic, pero el exguardameta del Volendam Filip Stankovic fue creciendo en el partido.

El Venezia, donde también fue titular el ex del Feyenoord Ridgeciano Haps, tampoco se escondió en absoluto y pudo golpear en varias ocasiones por medio de Akor Adams. Sin embargo, el 0-0 se mantuvo en San Siro.

Ramos, en particular, se habrá marchado al vestuario con malas sensaciones. El goleador llegado del PSG se privó a sí mismo del gol al fallar una gran ocasión tras otra.

Poco antes de cumplirse la hora de juego, justo después de que Yunus Musah estrellara un balón en el poste, Ramos volvió a rozar su primer tanto con el Milan. El portugués fue encontrado en el segundo palo, donde lo intentó con un cabezazo en plancha. Su remate se marchó rozando el larguero.

Fue ya a falta de unos veinte minutos para el final cuando por fin llegó el momento de Ramos. El delantero trazó un buen desmarque, recibió un pase inteligente de Alexis Saelemaekers y marcó con la izquierda: 1-0.

El Milan ya no dejó escapar la ventaja en la recta final e incluso hizo el 2-0. Ardon Jashari se había escapado y sacó un intento dramático, pero el balón acabó entrando de manera extremadamente afortunada para el Milan tras tocar en Stankovic y Redouane Halhal.