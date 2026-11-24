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A pocas horas de que se cierre uno de los casos más polémicos de la historia de la Copa Africana de Naciones, el pulso entre Marruecos y Senegal ha dado un nuevo giro. La parte marroquí ha denunciado un hecho que, según sospecha, podría influir en el curso del procedimiento abierto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo: una supuesta llamada telefónica entre el presidente de la Federación Senegalesa y uno de los árbitros encargados de dictar la resolución final.

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Mientras ambas selecciones aguardan una decisión definitiva sobre quién es el campeón de la edición de 2025, esta noticia ha desatado interrogantes sobre la naturaleza de la comunicación entre las partes en litigio y los jueces encargados de resolverlo, sobre todo porque la acusación afecta a uno de los miembros del tribunal arbitral de tres integrantes que examina el recurso de Senegal contra la decisión de la Confederación Africana de Fútbol.

Sin embargo, fuentes cercanas a la cúpula de la Federación Senegalesa se apresuraron a negar que se produjera cualquier contacto de ese tipo, de modo que el episodio queda sujeto a dos versiones contradictorias a la espera de lo que puedan revelar los próximos días.

Según informó la cadena francesa «RMC Sport», el asesor jurídico de la Real Federación Marroquí de Fútbol remitió un escrito oficial al Tribunal de Arbitraje Deportivo en el que le comunicaba un «incidente» que supuestamente se habría producido en las últimas horas y pedía que se tuviera en cuenta, al tiempo que la parte marroquí se reservaba el derecho a emprender las acciones legales oportunas.

Según la versión marroquí, el episodio consiste en una llamada telefónica realizada el pasado domingo entre Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, y el experto jurídico alemán que es uno de los tres árbitros designados por el Tribunal de Arbitraje Deportivo para examinar el litigio sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

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La acusación resulta especialmente delicada, ya que el abogado alemán forma parte del órgano encargado de dictar la resolución final. Por ello, la parte marroquí decidió dejar constancia oficial del hecho ante el tribunal, aunque sin revelar más detalles sobre la naturaleza o el contenido de la supuesta llamada.

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Senegal lo niega y el tribunal guarda silencio

Por su parte, varias fuentes cercanas a los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol consultadas por «RMC Sport» negaron que hubiera existido llamada telefónica alguna entre Abdoulaye Fall y el experto jurídico alemán.

Así, las versiones marroquí y senegalesa chocan sobre lo ocurrido en un momento en el que la sensibilidad del caso no deja de crecer ante la inminencia de la decisión final, que determinará quién es el campeón oficial del torneo continental.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo, por su parte, ha preferido no entrar en los detalles de la polémica y ha anunciado que suspende toda comunicación con los medios sobre la decisión esperada hasta que haga público su anuncio oficial.

Está previsto que el tribunal emita su fallo el próximo martes, poniendo así fin a un largo capítulo de disputa legal que se ha prolongado durante cerca de diez meses, desde la final que enfrentó a las selecciones de Marruecos y Senegal.

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¿Cómo pasó el título de Senegal a Marruecos?

El origen de la crisis se remonta a la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que vivió unos hechos excepcionales cuando los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego y se dirigieron a los vestuarios, siguiendo la decisión de su seleccionador, Pape Thiaw, en protesta por el penalti señalado a favor de Marruecos en los últimos instantes del tiempo reglamentario.

Tras una interrupción de unos 15 minutos, los jugadores senegaleses regresaron al campo y vieron cómo Brahim Díaz fallaba el penalti a lo «Panenka», antes de que los Leones de la Teranga resolvieran el encuentro en la prórroga con un gol de Pape Gueye.

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Pese a la derrota de Marruecos sobre el césped, el caso no terminó con el pitido final: la Federación Marroquí presentó un recurso ante el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, alegando que la salida del campo de los jugadores de Senegal constituía una retirada que obligaba a dar por perdido el partido a la selección.

El 17 de marzo, el Comité de Apelación falló a favor de Marruecos, le concedió la victoria en el partido por 3-0 y le otorgó el título de la Copa Africana de Naciones 2025, al considerar que Senegal se había retirado.

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Sin embargo, la Federación Senegalesa rechazó la decisión y la recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, de modo que la batalla pasó del terreno de juego a los despachos de la justicia deportiva internacional.

Ahora, a pocas horas de la esperada resolución, la denuncia marroquí y la respuesta senegalesa han añadido un nuevo capítulo al caso, que ya no se limita a determinar quién es el campeón de África, sino que se ve envuelto en una creciente polémica jurídica que pone bajo los focos la integridad del procedimiento para resolver el litigio.