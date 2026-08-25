El técnico italiano Gennaro Gattuso reconoció que su fracaso a la hora de clasificar a su selección para la fase final del Mundial 2026 le dejó "una herida que lo acompañará durante toda su vida", subrayando al mismo tiempo su sincero apoyo a su sucesor en el cuerpo técnico, Roberto Mancini.

Gattuso había presentado su dimisión como seleccionador de Italia el pasado abril, tras la impactante derrota ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje clasificatorio para el Mundial, un tropiezo que provocó la ausencia de la Azzurra en la fase final por tercera vez consecutiva.

Gattuso, campeón del mundo como jugador en 2006, regresó a los banquillos a nivel de clubes de la mano de la Lazio en junio, e inició su andadura con una victoria por 1-0 sobre el Bolonia en el estreno de la Serie A.

Gattuso declaró, en unas palabras recogidas por el portal "ESPN": "Viví 10 meses maravillosos, y los jugadores lo dieron todo bajo mi dirección. Pero lo que ocurrió es una herida profunda que quedará conmigo mientras viva, porque fue enormemente doloroso".

Sobre el regreso de Mancini al frente del cuerpo técnico de la selección el pasado julio, Gattuso comentó: "Mancini es un gran entrenador y posee una amplia experiencia. Le deseo mucha suerte de todo corazón, porque el fútbol italiano lo necesita imperiosamente. Es un técnico capaz y ya ha conquistado títulos con la selección nacional".

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Mancini, de 61 años, ya había dirigido a la selección italiana anteriormente entre 2018 y 2023, cuando se proclamó campeón de la Eurocopa antes de fracasar en la clasificación para la fase final del Mundial 2022.

Mancini no fue la primera opción de la federación italiana; el nombre de Andrea Pirlo surgió como candidato destacado tras la negativa de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, pero unas investigaciones relacionadas con un contrato de patrocinio de Pirlo con una casa de apuestas impidieron cerrar el nombramiento. Al mismo tiempo, la liga italiana prefería la opción de contratar a Antonio Conte, antes de que la elección de la federación recayera finalmente en Mancini.