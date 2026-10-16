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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Flick altera el calendario del Barcelona con un cambio sorpresa

H. Flick
H. Abdelkarim
A. Gordon
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
Alemania
Egipto
Inglaterra
España

Antes del duelo ante el Betis

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha introducido una modificación en el programa del equipo antes de viajar a Sevilla, de cara al enfrentamiento contra el Real Betis mañana sábado, en la novena jornada de LaLiga.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Flick decidió retrasar media hora la conferencia de prensa, que se celebrará a la una y media del mediodía, mientras que el equipo realizará su último entrenamiento a las tres y media de la tarde, en lugar de llevarlo a cabo antes de la rueda de prensa.

La modificación llega para facilitar la preparación de los jugadores antes de viajar en avión a Sevilla, donde el equipo pasará la noche previa al partido, previsto en el estadio de La Cartuja a las seis y media de la tarde del sábado.

El Barcelona busca preparar de la mejor manera posible este encuentro, ante la fortaleza del Real Betis, que ocupa la tercera posición en la tabla de clasificación de LaLiga.


#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
L
D
L
D
W
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
D
L
L
D
W
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
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