Cómo ver el FC Porto vs Sporting CP con una VPN

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Previa del partido

Primeira Liga - Jornada 12 29 nov 2026 - 15:30 Estadio do Dragao

El FC Porto recibe al Sporting CP en el estadio do Dragao en un partido de la Liga Portugal que pone el foco en tres de los primeros clasificados.

El Porto lidera la tabla y ha ganado sus 11 partidos de liga esta temporada. El equipo de Francesco Farioli llega tras imponerse por 1-0 a domicilio al Feyenoord en la Champions League el martes.

El Sporting ocupa la tercera plaza con 24 puntos, a nueve del líder. El equipo de Paulo Fonseca viene de empatar 2-2 con el Manchester United en Lisboa en la Champions League, una noche en la que Luis Suarez marcó dos goles, pero los locales se dejaron puntos en casa.

Fonseca dijo tras aquel partido que el Sporting había tenido mala suerte en el segundo gol que encajó y que creía que su equipo podría haber ganado. Suarez reconoció que la plantilla se marchó con un sabor amargo y afirmó que deben trabajar durante los 90 minutos.

El Porto se ha mostrado fuerte a domicilio en Europa y en casa en la competición nacional, y los partidos entre ambos en el Dragao suelen ser ajustados. Cinco de los seis últimos enfrentamientos ligueros entre estos equipos en Oporto han terminado en empate.