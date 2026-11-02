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FC Barcelona vs. Aston Villa, en directo hoy: ¿Dónde ver el partido por televisión y streaming?

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones

En la Champions League, el FC Barcelona se enfrenta al Aston Villa. Pero ¿quién emite o retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
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FC Barcelona vs. Aston Villa: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Spotify Camp Nou

El partido entre el FC Barcelona y el Aston Villa comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Barcelona vs. Aston Villa hoy en directo: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

El partido entre el FC Barcelona y el Aston Villa se transmitirá en directo por DAZN. El enlace que aparece a continuación os lleva directamente a la transmisión.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Barcelona y el Aston Villa?

El FC Barcelona llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una contundente victoria en casa por 6-1 ante el Deportivo Alavés, precedida de dos derrotas contra el Real Madrid (1-2) y el Paris Saint-Germain (2-4). Antes, el Barcelona ganó a domicilio al Real Betis por 5-2 y al Galatasaray por 4-1 en la Champions League. En total, el equipo marcó 18 goles y encajó diez en esos cinco partidos.

El Aston Villa también presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un 1-1 contra el Fulham en la Premier League; antes cayó por 0-3 ante el Bournemouth en la EFL Cup. Destaca la victoria por 2-1 contra el Manchester City. En la Champions League, el Villa ganó su último partido por 3-1 ante el Viking. En esos cinco encuentros, el equipo marcó ocho goles y encajó siete.

BAR

BAR - Formulario

GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
ALA
W6-1
Gol marcado (encajado)
18/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
AVL

AVL - Formulario

NEW
W0-1
VIK
W3-1
MCI
W2-1
BOU
L3-0
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Barcelona vs. Aston Villa: alineaciones

Barcelona contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Joan GarcíaJoan GarcíaA. BaldeA. BaldeJoão CanceloJoão CanceloPau CubarsíPau CubarsíG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesAlysson EdwardAlysson EdwardI. MbayeI. MbayeJ. McGinnJ. McGinnN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • H. Flick
  • U. Emery

FC Barcelona vs. Aston Villa: estado de forma

BAR

BAR - Formulario

GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
ALA
W6-1
Gol marcado (encajado)
18/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
AVL

AVL - Formulario

NEW
W0-1
VIK
W3-1
MCI
W2-1
BOU
L3-0
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Barcelona vs. Aston Villa: balance de enfrentamientos directos

FC Barcelona vs. Aston Villa: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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