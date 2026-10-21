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imago-sport-1084854213.jpgZUMA Press Wire
Loai Mohamed
Traducido por

¿Excusa anticipada o queja real? Mourinho desata la polémica con sus declaraciones sobre las 24 horas

J. Mourinho
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Liga de Campeones
Portugal
España
Alemania

El entrenador portugués explica la sustitución de Vinicius y elogia a dos jugadores del Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, generó polémica antes del esperado Clásico frente al Barcelona, después de quejarse del escaso tiempo del que dispone su equipo para preparar el partido, previsto para el próximo domingo en la Liga española.

Las declaraciones de Mourinho llegaron tras la victoria por 4-1 sobre el Leipzig la noche del miércoles, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, donde el conjunto blanco logró el pleno de puntos en la competición continental.

El Real Madrid llega al Clásico en buena forma, después de recuperar su equilibrio y conseguir 3 victorias consecutivas ante la Roma, el Sevilla y el Leipzig a lo largo de 7 días, marcando 4 goles en cada partido.

Sin embargo, el Real Madrid ocupa el tercer puesto en la clasificación de la Liga con 21 puntos, a 6 puntos de distancia del Barcelona, por lo que deberá ganar el Clásico para reducir la diferencia a 3 puntos.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
93241310+311
L
L
D
L
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
9045618-124
L
D
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

Mourinho afirmó, en declaraciones a los medios recogidas por el diario "AS" tras el partido ante el Leipzig: "Estamos perdiendo 24 horas de descanso, pero vamos a disputar el Clásico".

Una declaración que abre la puerta a los interrogantes sobre si el técnico portugués está señalando una crisis real en el calendario de partidos, o si prepara de forma anticipada la justificación de cualquier posible tropiezo ante el eterno rival.

Mourinho hace referencia a que el Barcelona disputó su partido contra el París Saint-Germain en la capital francesa, en la tercera jornada de la competición europea, el martes, mientras que el conjunto blanco jugó su encuentro en el estadio "Santiago Bernabéu" el miércoles, antes de que ambos equipos se enfrenten el domingo en el "Camp Nou".

Al ser preguntado por el nivel de confianza del Real Madrid antes del duelo ante el Barcelona, Mourinho se negó a tratar el partido como una prueba cualquiera, subrayando que el Clásico sigue siendo diferente al resto de encuentros de la Liga.

Dijo: "En el Clásico no hay cuestión de confianza. Es otro partido de la Liga, pero no es como los demás partidos".

Elogios a Bernardo Silva y Courtois

En otro orden de cosas, el técnico portugués elogió la actuación de Bernardo Silva, que fue titular después de mucho tiempo, afirmando que se mereció la oportunidad gracias a lo que aporta, y dijo: "Bernardo no empezaba un partido desde hace mucho tiempo, pero también merece participar según el principio del mérito. Hizo un gran partido".

Mourinho añadió que su equipo dio buena imagen durante la primera parte, aunque el ritmo fue menor de lo exigido, señalando que lo único que le molestó fue el gol que encajó Thibaut Courtois, pese al gran nivel del guardameta y sus paradas en dos ocasiones peligrosas.

Al respecto, afirmó: "Courtois no merecía encajar ese gol. Después de las dos paradas que hizo, no merecía que sus compañeros le arruinaran la noche".

Güler y Valverde: nuevas soluciones

Mourinho habló sobre el uso de Arda Güler y Federico Valverde, aclarando que el periodo que ha pasado con el equipo, de 105 días, todavía no es suficiente para conocer por completo todas las capacidades de sus jugadores.

Explicó: "Todavía necesito conocerlos, y la mejor manera de hacerlo es a través de los partidos y las competiciones. Jugaron bien, y la banda derecha volvió a funcionar de forma excelente. Tenemos buenas soluciones".

Tras lograr la tercera victoria en la Champions League, el entrenador señaló que el Real Madrid cuenta ya con 9 puntos, pero que todavía está lejos de la barrera de los 20 puntos de la que habló en el contexto de la lucha por la clasificación directa, advirtiendo de la dificultad de la próxima etapa, especialmente con el duelo ante el Olympiacos en Atenas, antes de desplazarse a Valencia solo dos días después.

No obstante, insistió en que la concentración del equipo se centra primero en las competiciones de la Liga, y después en el esperado duelo ante el Barcelona.

¿Qué pasa con la sustitución de Vinícius?

Mourinho abordó la decisión de sustituir a Vinícius Júnior y dar entrada a Diomande en el minuto 70, y dijo: "Dar entrada a Diomande no tenía que ver con pensar en el Clásico, sino con lo que tengo en el banquillo. Sabía que teníamos un jugador con mucha velocidad, y cuando entra fresco en los últimos minutos, se vuelve difícil de detener".

Por su parte, el técnico defendió la actuación de Vinícius, afirmando que cumplió con sus obligaciones tácticas de forma correcta y contribuyó a cerrar los espacios, además de que estuvo cerca de marcar un gol magnífico, de no ser por la destacada intervención del portero.

Y añadió: "Solo Vinícius puede explicar si se siente triste, pero su entrenador está contento con lo que ofreció".

Cabe recordar que Vinícius se perderá el Clásico con el Real Madrid debido a que está sancionado.

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