Enzo Fernández encontró con Maresca lo que el Real Madrid le negó

El traspaso de Enzo Fernández al Manchester City no fue solo una operación más en el mercado de fichajes, sino que llegó para darle al jugador argentino la oportunidad de volver a trabajar con el entrenador Enzo Maresca, el hombre que parece conocer muy bien lo que necesita un centrocampista para rendir a su máximo nivel.

Fernández, que se ha convertido en el tercer jugador que más valor económico ha generado por traspasos en la historia del fútbol, con un total de 310 millones de euros, encontró en Maresca un factor decisivo a la hora de definir su nuevo destino, después de no obtener la respuesta que esperaba del Real Madrid. Neymar y Romelu Lukaku encabezan la lista de los jugadores que más ingresos han generado por traspasos, con 400 y 375 millones de euros respectivamente.

La relación entre Fernández y Maresca se había forjado durante la etapa del técnico italiano en el Chelsea, donde logró construir un fuerte vínculo con el jugador tanto a nivel deportivo como personal. Por ello, cuando Maresca abandonó el club londinense, el futuro de Fernández quedó en entredicho, sobre todo porque el jugador buscaba dar un nuevo paso en su carrera.

En esa etapa, el Real Madrid apareció como un posible destino para el jugador argentino, pero el club español no mostró un interés equivalente al deseo de Fernández de incorporarse a sus filas, por lo que el destino del jugador cambió finalmente hacia el Manchester City.

El interés del City por Fernández surgió a raíz de un deseo claro de Maresca, que quería reunirse con el jugador cuyas cualidades conoce a la perfección, antes de que la dirección del club inglés lograra cerrar la operación por 145 millones de euros, según informó un reportaje de «As».

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Y así, Fernández encontró en el Manchester City lo que no halló en el Real Madrid: un entrenador que cree en sus capacidades y quiere contar con él dentro de su nuevo proyecto. El jugador no tardó en enviar sus primeras señales positivas, después de ser titular de forma sorprendente ante el Coventry City y ofrecer una asistencia decisiva que contribuyó al gol de la victoria que anotó Erling Haaland.

Fernández había fichado por el Manchester City en una operación de 125 millones de libras esterlinas, igualando el récord del fichaje más caro en la historia del fútbol inglés, para comenzar un nuevo capítulo bajo la dirección de Maresca, que apuesta por su capacidad para reconstruir el centro del campo del equipo tras la salida de varios nombres importantes.

Para Fernández, la nueva travesía parece completamente distinta; después de no encontrar la puerta que quería en el Real Madrid, halló en el Manchester City a un entrenador que lo conoce y confía en él, y quizás ese sea el factor que necesita para demostrar que su gran valor en el mercado de fichajes también puede transformarse en un impacto real dentro del campo.