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Atlético Madrid contra Barcelona alineaciones

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-1-2-3
J. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. LlorenteM. LlorenteÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. PubillM. PubillG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaKokeKokeP. BarriosP. BarriosK. LeeK. LeeJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezJoan GarcíaJoan GarcíaG. MartinG. MartinPau CubarsíPau CubarsíJoão CanceloJoão Canceloteam-logoB. FarinasPedriPedriF. LopezF. LopezM. BernalM. BernalA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinhaL. YamalL. Yamal
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Barcelona

Suplentes

Manager

  • D. Simeone
  • H. Flick
Atlético Madrid

Lesiones y suspensiones

Barcelona

Forma

ATM

ATM - Formulario

ESP
W0-1
VFB
D1-1
COR
W1-0
LEV
W0-2
FCB
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
ALA
W6-1
AVL
W3-0
Gol marcado (encajado)
17/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateBarcelona
2
0
3
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Copa del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
F
Copa del Rey
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
F
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1210114612+3431
D
W
L
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
1210023110+2130
W
W
W
W
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
12921228+1429
D
W
W
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
128222015+526
W
W
D
L
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
127142120+122
W
L
W
W
W
6
SevillaSevillaSEV
125341719-218
D
L
W
L
D
7
Athletic ClubAthletic ClubATH
114431511+416
D
W
W
L
D
8
VillarrealVillarrealVIL
124351715+215
W
L
W
D
L
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
123631514+115
D
W
L
D
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
124261730-1314
W
L
W
L
D
11
Celta VigoCelta VigoCEL
122731010013
D
L
D
W
D
12
AlavésAlavésALA
123451517-213
D
L
D
L
L
13
EspanyolEspanyolESP
123361314-112
D
W
L
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
113351521-612
L
W
L
D
D
15
GetafeGetafeGET
12336818-1012
L
W
L
D
L
16
OsasunaOsasunaOSA
123361223-1112
D
L
L
W
L
17
LevanteLevanteLEV
122551621-511
D
L
L
W
D
18
ElcheElcheELC
122461420-610
L
L
W
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
12237820-129
L
W
L
D
D
20
MálagaMálagaMAL
12057923-145
L
L
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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