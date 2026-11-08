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Cómo ver Atlético Madrid vs Barcelona - Canales de TV y transmisiones en vivo
TBD
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Atlético Madrid contra Barcelona alineaciones
4-4-2Formación
Atlético Madrid
ATM
4-1-2-3
Barcelona
BAR
Once inicial
Suplentes
Manager
- D. Simeone
- H. Flick
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
8Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|12
|10
|1
|1
|46
|12
|+34
|31
D
W
L
W
W
|2
|12
|10
|0
|2
|31
|10
|+21
|30
W
W
W
W
W
|3
|12
|9
|2
|1
|22
|8
|+14
|29
D
W
W
W
W
|4
|12
|8
|2
|2
|20
|15
|+5
|26
W
W
D
L
W
|5
|12
|7
|1
|4
|21
|20
|+1
|22
W
L
W
W
W
|6
|12
|5
|3
|4
|17
|19
|-2
|18
D
L
W
L
D
|7
|11
|4
|4
|3
|15
|11
|+4
|16
D
W
W
L
D
|8
|12
|4
|3
|5
|17
|15
|+2
|15
W
L
W
D
L
|9
|12
|3
|6
|3
|15
|14
|+1
|15
D
W
L
D
L
|10
|12
|4
|2
|6
|17
|30
|-13
|14
W
L
W
L
D
|11
|12
|2
|7
|3
|10
|10
|0
|13
D
L
D
W
D
|12
|12
|3
|4
|5
|15
|17
|-2
|13
D
L
D
L
L
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|14
|-1
|12
D
W
L
L
D
|14
|11
|3
|3
|5
|15
|21
|-6
|12
L
W
L
D
D
|15
|12
|3
|3
|6
|8
|18
|-10
|12
L
W
L
D
L
|16
|12
|3
|3
|6
|12
|23
|-11
|12
D
L
L
W
L
|17
|12
|2
|5
|5
|16
|21
|-5
|11
D
L
L
W
D
|18
|12
|2
|4
|6
|14
|20
|-6
|10
L
L
W
D
D
|19
|12
|2
|3
|7
|8
|20
|-12
|9
L
W
L
D
D
|20
|12
|0
|5
|7
|9
|23
|-14
|5
L
L
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso