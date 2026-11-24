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El telón no ha caído del todo sobre la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, pese a la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a favor de Senegal en el litigio que la enfrentaba a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y a la Real Federación Marroquí de Fútbol.

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Tras perder el título por una decisión judicial, Marruecos tiene ante sí una última oportunidad para continuar la batalla legal, aunque el camino para revertir el fallo está plagado de obstáculos y no abre la puerta a una revisión completa de los detalles del caso.

Después de más de ocho meses de espera, especulaciones y declaraciones contradictorias, además de la audiencia celebrada a principios de octubre en la ciudad suiza de Lausana, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó este martes su sentencia, que pone fin a una larga etapa de litigio en torno a la final de la Copa Africana de Naciones 2025 y otorga a Senegal la decisión que esperaba, despojando a Marruecos del título.

Pero ¿supone este fallo el final del camino para Marruecos? La respuesta no es tajante, ya que todavía existe una vía legal a través de la cual se puede recurrir la decisión, aunque sigue siendo excepcional y muy limitada.

El Tribunal Federal suizo, el último recurso

La normativa permite recurrir las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo ante el Tribunal Federal Supremo de Suiza, la máxima autoridad judicial del país.

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La federación marroquí, al igual que las demás partes implicadas en el litigio, dispone de un plazo de hasta 30 días desde la notificación oficial de la decisión para presentar un recurso ante el tribunal suizo.

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Sin embargo, este paso no supone reabrir el caso desde el principio ni otorga a los jueces la facultad de volver a evaluar los hechos y las pruebas técnicas y deportivas en las que el Tribunal de Arbitraje Deportivo basó su sentencia.

El Tribunal Federal suizo examina este tipo de recursos dentro de un margen muy estrecho, centrado principalmente en la regularidad de los procedimientos legales y en el respeto de las normas que rigen el arbitraje, y no en volver a pronunciarse sobre el fondo del litigio.

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Cinco motivos que podrían abrir la puerta al recurso

Las normas jurídicas establecen cinco motivos principales en los que puede basarse un recurso contra las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo ante el Tribunal Federal suizo.

El primero es la composición irregular del órgano arbitral, ya se trate de la forma en que se designó al árbitro único o de la composición del panel que examinó el caso.

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El segundo tiene que ver con la competencia, en concreto si el órgano arbitral aceptó examinar un litigio que no entraba dentro de sus atribuciones o se declaró incompetente en un caso sobre el que sí tenía derecho a pronunciarse.

El tercero abarca los casos en que el órgano arbitral excede los límites de las pretensiones que se le plantearon o deja de pronunciarse sobre alguna de las peticiones presentadas por las partes.

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Asimismo, se puede presentar un recurso si se vulneró el principio de igualdad de trato entre las partes del litigio o se menoscabó el derecho de alguna de ellas a que se escucharan sus alegaciones y argumentos durante el procedimiento.

El quinto y último motivo es la incompatibilidad del laudo arbitral con el orden público, una de las excepciones que permiten la intervención judicial en las resoluciones de los órganos de arbitraje internacionales.

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¿Puede Marruecos recuperar el título?

Estos motivos dejan claro que las opciones de Marruecos no dependen de una simple impugnación del resultado al que llegó el Tribunal de Arbitraje Deportivo, sino que tendrá que demostrar la existencia de una irregularidad legal o procesal grave que encaje en alguno de los cinco supuestos establecidos.

Por tanto, el Tribunal Federal suizo no tendrá que revisar lo sucedido en la final ni valorar qué selección merecía el título, sino que analizará si se respetaron los procedimientos y las garantías legales durante la tramitación del caso.

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Las cifras revelan lo limitado de esta vía: según el Tribunal de Arbitraje Deportivo, solo alrededor del 6 % de sus decisiones se recurren cada año ante el Tribunal Federal suizo, lo que refleja el carácter excepcional de este procedimiento.

Mientras la federación marroquí dispone de 30 días para tomar una decisión, todas las miradas se dirigen a la postura de su equipo jurídico y a si encontrará argumentos suficientes para librar el último asalto de la batalla judicial.

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Tras perder el título por la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, a Marruecos solo le queda esta vía excepcional, en un último intento por cambiar el rumbo de uno de los casos más polémicos de la historia de las finales de la Copa Africana de Naciones.