La ausencia de Lionel Messi, leyenda de Argentina, de la lista de estrellas que quisieron despedir a Cristiano Ronaldo tras anunciar su retirada internacional con la selección de Portugal, provocó una amplia polémica entre los aficionados, especialmente porque el astro del Al Nassr saudí tuvo una actitud diferente cuando se retiró "La Pulga".

Ronaldo anunció de forma sorpresiva el final de su carrera internacional, anteayer jueves, a pesar de que su crisis con el técnico Jorge Jesus estaba en camino de resolverse, recibiendo una oleada de mensajes de elogio y reconocimiento de sus excompañeros y rivales, pero lo llamativo es que Messi no está entre ellos.

Ronaldo tomó la iniciativa con un mensaje en la retirada de Messi: ¿dónde está la respuesta?

La postura de Messi llega a pesar de que Ronaldo estuvo a la cabeza de las estrellas que quisieron dirigir mensajes de apoyo y respeto al astro argentino en el marco de su partido de despedida con la Albiceleste.

El pasado 7 de octubre, y horas después del último partido de Messi con Argentina, ante Benín, el astro del Inter Miami estadounidense escribió un mensaje de despedida a la afición de la Albiceleste, mientras que Ronaldo lo sorprendió con un comentario emotivo.

Messi escribió a través de Instagram: "El partido de ayer fue el último para mí, y ya echo de menos vestir la camiseta celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Ha sido un viaje increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero estoy seguro de que cada paso que di valió la pena".

Y llegó el comentario de Ronaldo: "Leo, muchos años defendiendo a tu país, y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que lograste con Argentina. Un abrazo".

Y este no fue el primer gesto de Ronaldo hacia Messi, pues el astro portugués quiso dar sus condolencias a su eterno rival tras el fallecimiento de su padre.

El pasado 12 de agosto, Messi publicó un extenso mensaje en el que expresó su tristeza por la pérdida de su padre, mientras que Ronaldo le dirigió un apoyo emocional.

Ronaldo escribió entonces: "Un gran abrazo para ti y para tus seres queridos en este difícil momento, Leo. Mantente fuerte".

Pero hasta el momento de escribir estas líneas, Messi no ha respondido con un gesto similar hacia Ronaldo.

Ronaldo y Messi se mantuvieron en la cima de la competencia individual del fútbol mundial durante cerca de dos décadas, y el portugués se coronó con el Balón de Oro como mejor jugador del mundo en 5 ocasiones, mientras que Messi lo conquistó en 8 ocasiones.

La pugna directa entre ambas estrellas se intensificó durante 9 años en el periodo comprendido entre 2009 y 2018, cuando cada uno jugaba en los dos polos del Clásico, Real Madrid y Barcelona.

Las estrellas del fútbol despiden a Ronaldo

Por otra parte, se sucedieron los mensajes de reconocimiento para Ronaldo tras anunciar su retirada internacional, y entre los primeros en reaccionar estuvieron Neymar da Silva y James Rodríguez, quienes lo describieron como "una leyenda".

Asimismo, Vinícius Júnior dirigió un mensaje breve pero llamativo, en el que escribió: "Por siempre el número 1".

Varios de los excompañeros y rivales de Ronaldo participaron en su despedida, pues Sergio Ramos reaccionó con sentido del humor, deseándole que disfrute de la nueva etapa, mientras que Rio Ferdinand recordó sus vivencias compartidas con un mensaje en el que dijo: "Fue como una película, hermano".

En cuanto a Pepe, afirmó que lo que ha aportado Ronaldo trasciende los límites del fútbol, mientras que uno de los mensajes más especiales llegó de su excompañero Nani, quien jugó a su lado en las selecciones de Portugal y en el Manchester United.

Nani expresó su gratitud por haber sido parte de la carrera de Ronaldo, señalando que su legado inspiró a generaciones de jugadores, antes de dirigir un saludo al capitán de la selección portuguesa.

También se sumaron a la lista de quienes lo despidieron Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcelo y Thibaut Courtois.