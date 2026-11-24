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Mientras el PSG busca una salida a la crisis de lesiones que ha golpeado a su plantilla y se prepara para moverse en el mercado de invierno con el fin de compensar sus bajas ofensivas, ha surgido el nombre del brasileño Vinicius Júnior, estrella del Real Madrid, como una de las opciones sobre la mesa del club francés.

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El PSG ha sufrido un duro golpe con la lesión de su extremo francés Désiré Doué, que se lesionó de gravedad en el duelo ante el Niza, saldado con victoria de su equipo por 3-2, y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, muy afectado y entre lágrimas.

Las pruebas médicas confirmaron que el jugador sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que obliga a pasar por el quirófano antes de que termine este mes, lo que certifica el final de su temporada y una larga ausencia de los terrenos de juego.

Esta lesión supone un duro revés para Doué, que estaba rindiendo a un gran nivel con el conjunto parisino, y sitúa al cuerpo técnico ante un nuevo desafío al perder una de sus principales armas ofensivas en la fase decisiva de la temporada.

Los problemas del club francés no terminan con Doué, ya que también sufre la larga ausencia del georgiano Khvicha Kvaratskhelia por una grave lesión de rodilla, lo que ha llevado a la directiva a estudiar la posibilidad de acudir al mercado de invierno en busca de un nuevo refuerzo para la delantera.

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El PSG fija su postura

Con la difusión de las noticias sobre la búsqueda de un nuevo extremo por parte del PSG, los medios europeos empezaron a barajar una serie de nombres candidatos a aterrizar en el Parque de los Príncipes, entre los que destacaba Vinicius Júnior, estrella del Real Madrid, a quien algunos periodistas españoles señalaron como una posible opción para cubrir las bajas ofensivas.

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El extremo brasileño atraviesa un momento complicado en el Real Madrid, tras recibir numerosas críticas por su bajón de rendimiento en la primera mitad de la temporada, hasta el punto de que recientemente admitió que no se preparó como debía durante el verano, algo que se reflejó en su juego sobre el césped.

Sin embargo, Vinicius mostró señales positivas durante el último parón internacional, al recuperar su brillo con la camiseta de la selección de Brasil y marcar cinco goles en dos amistosos, con lo que envió un mensaje contundente sobre su capacidad para superar el difícil momento que atraviesa.

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Además, su regreso tras una sanción de cuatro partidos en LaLiga le brindó una nueva oportunidad para recuperar su sitio en el Real Madrid, y firmó una actuación notable ante el Celta de Vigo, en un encuentro que terminó con victoria de su equipo por 2-1, después de saltar al campo como suplente y dejar una clara huella en el desarrollo del partido.

Pese a que el nombre de Vinicius se ha relacionado con un posible fichaje por el PSG, ese escenario no despierta ningún interés en el club francés, según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano en DAZN.

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Romano explicó que el PSG no se plantea fichar a la estrella brasileña en el mercado de invierno y aseguró que el club busca un perfil completamente distinto en el jugador que quiere incorporar para suplir las ausencias de Doué y Kvaratskhelia.

La prioridad de la directiva parisina es fichar a un jugador más joven, con un talento prometedor y un gran margen de progresión, en lugar de apostar por una estrella mundial que ya cuenta con una gran fama y mucha experiencia.

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Así, todo indica que el PSG no quiere entrar en una carrera por un nombre de relumbrón solo para cubrir la ausencia de sus estrellas, sino que prefiere invertir en un joven talento acorde con su visión deportiva y sus planes de futuro.

Romano zanjó el debate sobre un posible traspaso de Vinicius a la capital francesa con estas palabras: «No habrá nada entre Vini y el PSG este invierno», un mensaje claro que pone fin a las especulaciones sobre la posible operación.