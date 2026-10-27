Los focos que se posaron sobre Harry Kane en la gala del Balón de Oro de 2026 no estuvieron vinculados únicamente a su excepcional logro futbolístico, sino que se extendieron a su lujosa aparición, que acaparó todas las miradas, después de que el capitán de la selección de Inglaterra luciera un reloj poco común, añadiendo así más brillo a una noche excepcional en su trayectoria.

El delantero del Bayern de Múnich llegó al escenario del London Palladium, la noche de ayer lunes, en compañía de su esposa Kate Goodland, luciendo un reloj Rolex Cosmograph Daytona elaborado en zafiro azul, uno de los modelos más raros y lujosos de la célebre marca suiza.

Según lo señalado por el sitio francés "Foot Mercato", citando al periódico británico "The Sun", el valor del reloj se estima en alrededor de un millón de libras esterlinas, lo que equivale a cerca de 1,15 millones de euros, y se caracteriza por un diseño excepcional que combina una esfera elaborada en piedra de meteorito y un bisel engastado con zafiro azul, lo que lo convierte en una de las piezas más distinguidas y atractivas entre las ediciones de lujo de Rolex.

Sin embargo, el costoso reloj no fue más que un detalle añadido en una noche que supuso un logro histórico para Kane, después de que el delantero del Bayern de Múnich fuera coronado con el Balón de Oro por primera vez en su carrera, convirtiéndose en el primer jugador inglés en conseguir el premio desde Michael Owen en 2001, según lo recogido en el texto original.









La cosecha de Kane no se limitó al premio más importante en el mundo del fútbol, sino que también se llevó el premio Gerd Müller, destinado a reconocer a los mejores delanteros, en un nuevo reconocimiento a sus cualidades goleadoras y a su influencia ofensiva.

Así, Kane combinó la elegancia y el lujo por un lado, y los logros deportivos por otro, en una noche excepcional que añadió un nuevo capítulo a su trayectoria, después de pasar de ser un delantero que buscaba consolidar su posición entre los grandes del juego a una estrella que encabeza la escena en una de las citas futbolísticas más destacadas a nivel mundial.







