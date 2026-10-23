Vincent Kompany ha comprobado recientemente en carne propia que el cuerpo acaba exigiendo lo que necesita. El entrenador del Bayern de Múnich contrajo la semana pasada un «virus bastante fuerte» y, según contó, «por supuesto, no hice caso a mi cuerpo, hasta que en algún momento me dijo: “¡Para ya, chico!”». Por eso, Kompany dirigió casi todo el 6-1 de los muniqueses ante el RB Leipzig sentado, ya que estaba demasiado débil para hacer otra cosa, y pasó los días siguientes en casa hasta el 2-2 contra el FC Arsenal.

Y eso nos lleva a Luis Díaz: al parecer, su cuerpo también le había avisado durante el 6-1 ante el Leipzig, un partido en el que el delantero fue el mejor sobre el césped con tres goles, una asistencia directa y una participación en la jugada que dio origen a otro tanto.

En realidad, Díaz debía haber sido sustituido por problemas musculares, pero siguió en el campo porque el Bayern ya había agotado sus cambios. «Nos preocupaba un poco que le hubiera pasado algo. En realidad, tuvimos suerte de que entrenara el martes, aunque no al 100 %», explicó Kompany el miércoles antes del partido contra el Arsenal.

¿Cuánto tiempo estará de baja Luis Díaz en el Bayern?

Aun así, Díaz entró en el minuto 68, con los muniqueses ganando 2-1. Nada más salir, dispuso de una buena ocasión que detuvo David Raya, pero después solo volvió a tocar el balón una vez y, en el minuto 90, cayó al césped con el rostro desencajado por el dolor tras un esprint. Rotura de un haz muscular, una lesión que muy a menudo se produce por una sobrecarga física. ¡Para ya, chico!

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Antes de seguir, recapitulemos: Díaz debía haber sido sustituido contra el Leipzig porque se temía que pudiera pasarle algo, pero tuvo que jugar hasta el final. Después, en realidad no debería haber jugado contra el Arsenal porque no había podido entrenar adecuadamente, pero entró al campo y sufrió una lesión bastante grave.

Se espera que Díaz esté de baja entre cuatro y seis semanas. Cuatro o seis semanas en las que, hasta el parón de selecciones que comienza el 9 de noviembre, solo habrá semanas con partidos entre semana, entre ellos los importantes encuentros de Bundesliga contra el SC Freiburg y el Borussia Dortmund, el partido de Copa contra el Magdeburg y el duelo de Champions League frente al Atlético de Madrid.

¡De cuatro a seis semanas sin el único jugador de la plantilla del Bayern que no tiene un sustituto directo! ¿Un desastre anunciado?

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¿Por qué no fichó el Bayern a un sustituto de Luis Díaz?

Lo cierto es que los responsables de confeccionar la plantilla del campeón récord alemán se plantearon seriamente en verano fichar una alternativa para el colombiano, que prácticamente nunca se lesiona. Incluso habían identificado en Antony Gordon a un extremo izquierdo polivalente como su gran objetivo para el mercado de fichajes, pero el inglés acabó marchándose del Newcastle United al FC Barcelona por 80 millones de euros. «Llegó un momento en que era demasiado caro», explicó el director deportivo Max Eberl sobre su retirada de la puja por el fichaje.

En su lugar, el Bayern terminó fichando a Ismael Saibari, cuyos puntos fuertes están sobre todo en las posiciones ofensivas centrales, aunque, como Gordon, puede actuar en distintas posiciones. El papel de sustituto de Díaz se le prometió finalmente al extremo izquierdo de 20 años Arijon Ibrahimovic, que, tras una exitosa cesión al Heidenheim, entró en los planes del Bayern como jugador de rotación, pero acabó siendo cedido a última hora al FC Augsburg.

La decisión sorprendió entonces no solo a Ibrahimovic y a su agente, Roman Rummenigge, sino incluso a Luis Díaz. «Por supuesto, siempre quiero jugar. Pero si hay alguien que puede ayudar en mi posición, bienvenido sea. Eso ayuda mucho cuando las cosas no van bien. Entonces está tu compañero para ayudarte y así os vais turnando. Es muy importante. Me habría gustado. Pero bueno, no pasó. También estamos bien así», dijo Díaz en septiembre en una entrevista con Sky/RTL. Fue pocos días antes de que su seleccionador y el Bayern le concedieran dos semanas de vacaciones especiales para recuperarse del desgaste de la temporada anterior, incluido el Mundial.

De hecho, tras el Mundial, Díaz había atravesado un pequeño bajón de rendimiento y una sequía goleadora de los que acababa de salir gracias a su juego. Y ahora ha llegado esta lesión. Por cierto, es la primera desde la grave lesión de rodilla que sufrió en la temporada 2022/2023 en el FC Liverpool y que lo dejó fuera de los terrenos de juego durante casi medio año.

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Alphonso Davies podría volver ahora a sus orígenes

Para el Bayern, la baja llega en un momento especialmente inoportuno porque la parcela ofensiva ya arrastra problemas físicos. Jamal Musiala sigue trabajando en su recuperación de una rotura de fibras musculares y Serge Gnabry, aunque brilló ante el Arsenal, tampoco está todavía al 100 % tras una persistente lesión en los aductores.

Por su parte, Lennart Karl aún busca recuperar su mejor forma tras la rotura de un haz muscular que sufrió en junio y que, al igual que a Gnabry, le hizo perderse el Mundial. Pese a la ausencia de Musiala, la sanción de Michael Olise y la decisión de dejar inicialmente fuera del once a Luis Díaz, contra el Arsenal comenzó en el banquillo. En su lugar, el polivalente Gnabry jugó de extremo derecho y el lateral izquierdo Alphonso Davies sustituyó a Díaz.

Ambos convencieron, y Kompany reveló después que Davies, reconvertido en lateral izquierdo solo tras su llegada a Múnich desde la MLS, ya estaba contemplado desde el verano como una opción para el ataque. «Estamos bien cubiertos en defensa y sabemos que siempre podemos utilizar también a Phonzy en las bandas», dijo Kompany.

Si el plan A era Luis Díaz y el plan B, un fichaje de verano, Davies es, al parecer, el plan C. Y, por ahora, al menos parece funcionar, aunque el canadiense también ha tenido que lidiar repetidamente con lesiones en los últimos tiempos y, por tanto, aún tiene bastante que demostrar en cuanto a fiabilidad.

¿Fichará el Bayern a otro extremo izquierdo el próximo verano?

Saibari también ha jugado ya dos veces en la banda izquierda esta temporada tras salir desde el banquillo, y Gnabry puede actuar prácticamente en cualquier posición.

En principio, el Bayern debería poder sobrellevar el mes sin Luis Díaz. Pero no puede permitirse muchos más contratiempos: de lo contrario, tendría que incorporar de forma permanente al primer equipo a algún futbolista del filial, como Tim Binder (19), que recientemente se convirtió en el héroe del derbi de la ciudad con el 4-2 del segundo equipo ante el 1860 Múnich. Contra los Gunners entró por primera vez en una convocatoria del primer equipo.

De cara al próximo verano, el Bayern quiere corregir el desequilibrio de la plantilla en el costado izquierdo del ataque. Según Sky, Antonio Nusa, del RB Leipzig, estaría entre los nombres que se barajan.



