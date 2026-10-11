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Karim Malim
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El Paris Saint-Germain, amenazado con sanciones tras un incidente llamativo en el Parque de los Príncipes

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Cánticos y marcha masiva

Una pancarta política desplegada por la afición del Paris Saint-Germain durante el enfrentamiento ante el Le Mans, ayer sábado, generó una amplia polémica sobre la posibilidad de que el club francés sea objeto de sanciones disciplinarias, después de que el personal de seguridad interviniera para retirarla, antes de que los aficionados protestaran abandonando temporalmente las gradas.

El grupo "Collectif Ultras Paris" desplegó una pancarta en la grada de Auteuil del Parque de los Príncipes, en la que se leía: "Vuestras milicias reprimen, nuestra juventud resiste", en alusión a las protestas estudiantiles y a las acusaciones dirigidas contra la policía por el uso de la violencia.

El personal de seguridad se apresuró a retirar la pancarta, lo que llevó a los aficionados a abandonar la grada en señal de protesta, coreando cánticos entre los que figuraba "Libertad para los ultras", antes de regresar a sus asientos tras el final de la primera parte. El reglamento interno del estadio prohíbe desplegar pancartas de carácter político, ideológico o filosófico.

Pese a ello, la imposición de sanciones al Paris Saint-Germain no es algo inevitable, ya que los organismos disciplinarios competentes pueden investigar el incidente y evaluar el contenido de la pancarta y las medidas adoptadas por el club para contener la situación.

Las posibles sanciones para este tipo de incidentes oscilan entre las multas económicas y el cierre parcial de las gradas, con la posibilidad de que la intervención del personal de seguridad y la retirada de la pancarta se tengan en cuenta dentro de las circunstancias del suceso.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la apertura de una investigación o la imposición de una sanción al club parisino, lo que significa que hablar de una sanción sigue estando en el terreno de las posibilidades, según informó el sitio web francés "Foot Mercato".

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