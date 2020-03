El nexo de Diego López con Colo Colo se llama Matías Fernández

El entrenador está en la amplia órbita de Blanco y Negro, aunque el primero que se pronuncia sobre jugadores de la plantilla que diseñó Mario Salas.

Desde que Luiz Felipe Scolari le dijo que no a que reina el hermetismo en el Monumental. Es más, el 1-0 sobre Athletico Paranaense calmó las aguas y afianzó a Gualberto Jara. Por su parte, Harold Mayne-Nicholls lamentó la negativa del brasileño y no mucho más se ha sabido sobre nuevos candidatos salvo la posición de Aníbal Mosa al descartar el nombre de Gabriel Heinze. El que sigue vigente es Diego López, uruguayo que dirige al Brescia y que se refirió este domingo a la opción, tras haber sido llamado por Marcelo Espina.

“Es un fútbol que ha crecido mucho y es muy competitivo, el fútbol chileno está por delante del uruguayo. En todo. En organización, en canchas, en infraestructuras, es un potencial grande que tienen ellos”, analizó en Redgol sobre la competencia oficial en la que podría aterrizar si decidiese cambiar de rumbo. Eso sí, por el coronavirus actualmente se encuentra en cuarentena y delineará su futuro dependiendo de la reanudación de la , en la que actualmente su equipo es el peor y está al borde del descenso.

"Hace dos semanas me llamó el director deportivo Marcelo Espina, hablé con él para saber la situación mía aquí en Brescia. Después vino todo este caos y todo quedó como quieto. Me llamaron para ver qué pensaba del equipo y si me gustaría ir a dirigir a Colo Colo ahora. Fue solo una charla para ver mis opiniones e intenciones, pero no hubo ofrecimiento formal. Es un lindo equipo, un equipo grande que está jugando la Copa, es un equipo que me gustaría un día poder dirigir, más adelante sería lindo poder entrenar a un grande como Colo Colo", detalló sobre un potencial paso a Sudamérica, donde solo dirigió a Peñarol aunque con gloria: ganó el Clausura 2018, el Campeonato Uruguayo 2018, el Apertura 2019 y fue segundo en la Supercopa 2019 tras caer ante Nacional.

Del plantel albo destacó a Matías Fernández, que sigue sin cuajar rendimientos convincentes desde su regreso: "Lo conozco mucho porque cuando yo entrenaba al él jugaba en la . Creo está lesionado ahora. Es un jugador que me gusta mucho. Es un muy buen jugador, tiene características importantes, es un jugador que yo conozco muy bien, con mucha fuerza y técnica y determinante". Su idea, de todas maneras, es cumplir con su actual contrato que se extiende hasta mediados de 2022.