El club inglés Fulham continúa con sus esfuerzos por atraer a los talentos de la academia juvenil del Real Madrid, después de poner sus ojos en el prometedor centrocampista Thiago Pitarch, en un movimiento que refleja la estrategia del entrenador Álvaro Arbeloa de construir su equipo con jugadores a los que dirigió en Valdebebas.

El diario español "Marca" reveló que el club londinense trabaja ya en la posibilidad de incorporar al joven centrocampista, aunque la operación avanza a un ritmo más lento que las dos anteriores debido a que el jugador se recupera actualmente de una lesión en la rodilla, además de que el Fulham busca otras opciones para reforzar su centro del campo sin precipitarse.

El interés del Fulham por Pitarch llega tras el éxito en la incorporación de Gonzalo García y César Palacios de la academia blanca en una operación conjunta valorada en 50 millones de euros a cambio del 70% de sus derechos, lo que confirma la confianza de Arbeloa en la capacidad de los canteranos de Valdebebas para competir en la Premier League.

Pitarch experimentó una evolución notable bajo la dirección de Arbeloa durante su etapa al frente del equipo juvenil del Real Madrid, lo que le valió el ascenso al primer equipo la temporada pasada, donde su aparición confirmó las grandes cualidades que lo convirtieron en uno de los talentos más prometedores del club blanco.

Sin embargo, la feroz competencia en el centro del campo del Real Madrid podría limitar sus opciones de participar de forma regular, lo que hace del traspaso al Fulham una opción tentadora para el jugador, que ve con buenos ojos volver a trabajar bajo la dirección de su antiguo entrenador, con quien mantiene una excelente relación.

El Fulham considera que la Premier League ofrecerá a Pitarch el entorno ideal para adquirir más experiencia y seguir puliendo sus habilidades en una de las competiciones futbolísticas más fuertes del mundo, especialmente con la presencia de un entrenador que conoce con precisión sus puntos fuertes y débiles.

Y aunque el asunto sigue en fase de manifestación de interés, este movimiento confirma la clara metodología que sigue Arbeloa desde que asumió el cargo en Craven Cottage, basada en la inversión en los jóvenes talentos cuya evolución ha seguido de cerca durante los últimos años en la academia del club blanco.