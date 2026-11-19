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El extremo noruego Antonio Nusa está rindiendo a gran nivel en el Leipzig alemán desde el inicio de la presente temporada, y el brillo del futbolista de 21 años ha captado la atención de varios grandes clubes europeos, que siguen su evolución con vistas a ficharlo.

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El extremo noruego ha marcado 6 goles y ha dado 8 asistencias en los 15 partidos que ha disputado en todas las competiciones, lo que le ha convertido en uno de los elementos ofensivos más destacados del conjunto alemán.

El Arsenal encabeza la lista de clubes interesados en los servicios del jugador noruego, ya que algunos informes apuntan a la posibilidad de que el club inglés se mueva para ficharlo durante el próximo mercado de invierno , con el objetivo de reforzar sus opciones ofensivas.

Sin embargo, según el portal «Bulinews», el Leipzig no tiene intención de desprenderse de Nusa en el mercado invernal, ya que el club quiere mantener a su extremo noruego al menos hasta final de temporada y no desea permitir su salida en enero.

Algunos informes ya habían señalado que el Leipzig había fijado en 80 millones de euros la cantidad necesaria para aceptar la venta del jugador en el futuro, aunque esa cifra podría no ser suficiente para convencer al club alemán de dejarlo marchar.

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El Leipzig goza de una posición de fuerza en las negociaciones, sobre todo porque el contrato de Nusa se extiende hasta 2029, lo que permite al club alemán controlar su futuro y no precipitarse a la hora de aceptar cualquier oferta por su salida.

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Los números del jugador reflejan la evolución que ha experimentado su nivel esta temporada: ya ha participado en 11 goles en la Bundesliga, superando el total de sus contribuciones goleadoras en cada una de sus dos primeras temporadas en la competición, cuando sumó solo 7 entre goles y asistencias en cada una de ellas.

Nusa habló de su gran inicio de temporada en declaraciones al medio alemán el pasado mes de septiembre, tras la goleada del Leipzig por 5-0 al Hamburgo en la Bundesliga, y mostró su confianza en sus capacidades y su deseo constante de ayudar a su equipo.

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En aquel momento, el jugador afirmó: «Siempre creo en mis capacidades. Quizá la temporada pasada no logré los números que merecía, pero trabajo duro y siempre intento ayudar al equipo y marcar el mayor número de goles posible».

El Arsenal está firmando un inicio de temporada excepcional, con 9 victorias en sus primeros 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, pese a ello, sufre una notable falta de pegada: Kai Havertz, Martin Ødegaard y Bukayo Saka lideran la lista de goleadores del equipo en liga con solo 3 tantos cada uno.

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Además, el Arsenal ha conseguido 6 victorias en liga por un solo gol de diferencia, y Havertz ha caído en fuera de juego en 15 ocasiones, más que cualquier otro jugador de la competición.

Ante el bajón del delantero sueco Viktor Gyökeres, que marcó 21 goles en todas las competiciones la temporada pasada y solo ha sido titular una vez en liga este curso, el Arsenal busca fichar a un delantero en el mercado de invierno , con el fin de competir con fuerza en la Premier League y en la Liga de Campeones.

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El club londinense esperaba hacerse con Nusa, pero la negativa del Leipzig a dejarlo salir en enero complica aún más la operación.