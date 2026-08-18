El escenario del aeropuerto no se repitió: irrupción y protestas masivas en el feudo del PAOK

Los pasillos del club griego PAOK fueron testigos de acontecimientos vertiginosos y de multitudinarias protestas de la afición: un grupo de seguidores del equipo irrumpió en el estadio "Toumba", feudo del club, exigiendo reunirse con su propietario, el empresario Ivan Savvidis, tras la aprobación por parte de la directiva de la venta de la estrella del primer equipo, Giannis Konstantelias, al Borussia Dortmund alemán.

Konstantelias (23 años) es uno de los egresados más destacados de la academia del club griego: desde su ascenso al primer equipo en 2021, logró marcar 44 goles y dar 26 asistencias en 190 partidos. Además, el joven creador de juego condujo a su equipo a conquistar tanto el título de la Superliga griega como la Copa de Grecia, y lo llevó a alcanzar los cuartos de final de la Liga Europa Conferencia hace dos años.

Pese a esta gran relevancia entre la afición, el PAOK cerró un acuerdo con el Borussia Dortmund para venderlo por una operación cercana a los 22 millones de libras esterlinas, con lo que el internacional griego firmará un contrato de cinco años y un salario anual de 2,6 millones de libras esterlinas. El acuerdo incluye incentivos adicionales de hasta 5 millones de libras esterlinas, además de la retención por parte del PAOK de un 17,5% del valor de una futura reventa del jugador, lo que convertiría a Konstantelias en la venta más cara de la historia del club en caso de activarse dichos incentivos.

Sin embargo, la operación desató una ira desbordante entre los seguidores: cerca de 400 aficionados se congregaron el domingo frente al estadio "Toumba", mientras un grupo de ellos llegó a irrumpir en las oficinas administrativas del club dentro del estadio para exigir explicaciones directas al propietario Ivan Savvidis (67 años), en un último intento de disuadirlo de vender al jugador al Dortmund, que mantiene una estrecha relación con el Aris, rival tradicional del PAOK, según el diario británico "The Sun".

Estos candentes acontecimientos llegan tras la salida del director técnico rumano Razvan Lucescu este verano, el entrenador más exitoso en la historia del club, después de conducir al PAOK a la conquista de dos títulos de Liga y dos de Copa durante los siete años que pasó en dos etapas distintas.

Estos sucesos traen a la memoria el famoso episodio protagonizado por el propietario del club hace ocho años, cuando irrumpió en el estadio "Toumba" armado con una pistola en el cinturón durante un partido de máxima rivalidad ante el AEK de Atenas, en protesta por la anulación de un gol de su equipo por fuera de juego; una crisis que terminó con su veto para entrar a los estadios durante tres años y una multa económica de 87.000 libras esterlinas, además de la resta de tres puntos al PAOK y una sanción de 55.000 libras esterlinas, lo que provocó que el equipo perdiera el título de Liga en 2018.

Tras su llegada al aeropuerto de Dortmund, Konstantelias se encontró con uno de los aficionados, quien realizó con él una videollamada en directo con los seguidores concentrados en el estadio "Toumba", donde el propio jugador les explicó que la decisión de marcharse fue por deseo personal suyo.

Cabe destacar que el joven creador de juego estuvo cerca de salir en los dos últimos años: su nombre se vinculó con un traspaso al Red Bull Salzburgo en 2024, y estuvo a punto de incorporarse al Stuttgart el año pasado por 15 millones de libras esterlinas, además de millones adicionales en concepto de incentivos, pero Savvidis canceló la operación en el último momento cediendo a la presión de la afición; es más, los informes señalan que le ordenó regresar del aeropuerto antes de subir al avión con destino a Alemania. Aquello condujo entonces a la renovación de su contrato hasta 2029 con un salario superior, con la existencia de un "acuerdo de caballeros" que estipulaba que el propietario del club no se opondría a su marcha si el jugador manifestaba un deseo expreso de irse.