El dúo dorado y el heredero de Neuer: 5 asuntos candentes que esperan a Klopp

La selección alemana ya no es aquel equipo que solía competir por los grandes títulos, sino que en los últimos años se ha convertido en un combinado que busca recuperar su identidad y su prestigio.

Desde la histórica conquista de la Copa del Mundo de 2014, la "Mannschaft" atraviesa uno de sus periodos más difíciles, tras la repetición de los fracasos en los grandes torneos, siendo la eliminación temprana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 el capítulo más reciente de este declive.

Tampoco la Eurocopa fue más benévola con la selección alemana: después de alcanzar la final en 2008 y llegar a las semifinales en dos ocasiones, el equipo retrocedió de forma evidente, despidiéndose en los octavos de final de la edición de 2020 y luego en los cuartos de final de la Euro 2024, antes de que los resultados decepcionantes continuaran en el ámbito internacional.

En un intento por devolver a la selección a su lugar natural entre las grandes de Europa y del mundo, la Federación Alemana de Fútbol encomendó la dirección técnica a Jürgen Klopp, uno de los entrenadores más destacados de la era moderna, con la esperanza de que lidere un nuevo proyecto que devuelva a la "Mannschaft" a los podios.

Pero el camino no será fácil, pues hay cinco grandes asuntos que Klopp deberá abordar con rapidez si quiere construir una selección capaz de competir en la Eurocopa 2028 y, después, en la Copa del Mundo de 2030.

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Resolver la cuestión de la portería

La primera de las prioridades de Jürgen Klopp consiste en poner fin a la incertidumbre que rodea la posición de portero.

Manuel Neuer ha cumplido cuarenta años y ya no es la opción ideal para defender el arco de la selección como lo fue en el pasado; a pesar de ello, tanto el Bayern de Múnich como la selección alemana han seguido confiando en él ante la ausencia de un sustituto capaz de imponerse.

Los números apuntan a un descenso evidente en el nivel del veterano guardameta durante los últimos años, algo natural dada su avanzada edad, lo que convierte la búsqueda de un heredero permanente en una necesidad que no admite aplazamiento.

Y las opciones disponibles no parecen muchas: Marc-André ter Stegen sigue siendo un gran nombre, pero tendrá treinta y ocho años para el Mundial de 2030, mientras que Oliver Baumann también avanza en edad, y Alexander Nübel no ha logrado convencer a todos.

En cambio, sobresale Jonas Urbig, de 22 años, como uno de los talentos emergentes más destacados del Bayern de Múnich, y también Moritz Nicolas (28 años) se ha reivindicado tras una gran temporada con el Borussia Mönchengladbach.

Klopp deberá tomar una decisión clara sobre el futuro de esta posición, ya que representa la piedra angular de cualquier proyecto exitoso.

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Aprovechar lo mejor de Wirtz y Musiala

Los dos mejores talentos ofensivos de Alemania no han podido ofrecer todo su potencial con la selección durante el último periodo. Florian Wirtz sufrió una primera temporada difícil, lo que se reflejó en su nivel internacional, ya que se limitó a dar tres asistencias en la Copa del Mundo sin marcar ningún gol.

En cuanto a Jamal Musiala, no ha recuperado todo su brillo desde su regreso de la grave lesión que sufrió, una fractura en la pierna durante el Mundial de Clubes hace más de un año, y se limitó a marcar un único gol durante el Mundial 2026, que llegó en la goleada sobre Curazao por 7-1.

Ambos jugadores tienen 23 años, lo que significa que los próximos cuatro años representarán el punto álgido de su carrera; por ello, Klopp debe construir su proyecto ofensivo por completo en torno a ellos y encontrar la manera óptima de extraer lo mejor de ambos antes de llegar a la Copa del Mundo de 2030.

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Encontrar un delantero que decida los partidos

Al igual que ocurre en la posición de portero, la posición de delantero centro ha supuesto un auténtico dilema para la selección alemana durante los últimos años.

Y aunque Julian Nagelsmann dio la oportunidad a varios delanteros, como Nick Woltemade, Jonathan Burkardt y Niclas Füllkrug, ninguno de ellos logró afianzarse ni demostrar que merecía liderar la línea de ataque a largo plazo.

Kai Havertz sigue siendo una opción sobre la mesa, pero sufrió mucho por la irregularidad en el último toque, tanto con su club como con la selección, además de que su posición natural no es la de delantero centro puro.

Encontrar un delantero capaz de marcar de forma constante será uno de los mayores desafíos para Klopp, ya que la selección alemana ha echado en falta en los últimos años al delantero decisivo que marca la diferencia en los grandes partidos.

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Reactivar las canteras de talento del Bayern y el Dortmund

El Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund han constituido siempre la columna vertebral de la selección alemana, ya que la "Mannschaft" se ha apoyado a lo largo de su historia en los talentos surgidos de ambos clubes.

Pero el panorama cambió en el Mundial 2026, después de que la lista incluyera únicamente a 10 jugadores de ambos clubes, seis del Bayern y cuatro del Dortmund, y de que casi la mitad de ellos hubiera superado los treinta años.

Las opciones a largo plazo parecen limitadas, ya que destacan Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Lennart Karl y Felix Nmecha como los nombres jóvenes más sobresalientes, junto a Jonathan Tah y Joshua Kimmich si mantienen su nivel, y Karim Adeyemi si recupera su mejor versión.

Es natural que la selección se beneficie de los talentos repartidos por los distintos clubes europeos, pero el éxito de Alemania ha estado históricamente ligado siempre a la existencia de una base sólida de jugadores locales procedentes del Bayern y el Dortmund, algo que debe regresar de nuevo si Klopp quiere construir una selección capaz de competir durante muchos años.

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Reconstruir la relación con la afición y los medios de comunicación

La tarea de Jürgen Klopp no se limitará únicamente a los aspectos deportivos, sino que también se le exigirá restablecer la confianza entre la selección y la afición alemana, así como con los medios de comunicación.

La confianza de la calle alemana en la Federación y la selección ha disminuido durante los últimos años, como consecuencia de los reiterados fracasos en los grandes torneos, especialmente en la Copa del Mundo.

Naturalmente, las victorias siguen siendo la vía más rápida para recuperar la confianza, pero la fuerte personalidad de Klopp y su capacidad para conectar con la afición pueden darle una ventaja a la hora de cambiar el ambiente que rodea a la selección.

Y aunque la prensa alemana es conocida por sus duras críticas, tampoco duda en apoyar a entrenadores y jugadores cuando logran el éxito, lo que convierte la construcción de una relación positiva con la prensa en un factor importante para aliviar la presión y crear un entorno estable que ayude a la selección a recuperar su lugar entre las grandes del continente europeo.