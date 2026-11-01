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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El Ciudad de Málaga... y las dudas rodean a Oulici

I. Saibari
M. Olise
S. Gnabry
J. Urbig
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
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El astro marroquí se lesionó en un balón dividido con el portero del Dortmund

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El diario alemán "Bild" reveló este domingo los últimos detalles de las lesiones que han golpeado las filas del Bayern Múnich, antes del duelo ante el Atlético de Madrid previsto para el próximo martes, en el estadio "Riyadh Air Metropolitano", correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

El periódico señaló que Ismael Saibari se sometió a una operación en el tobillo y estará ausente durante al menos 3 meses, mientras que Serge Gnabry sufre una lesión en los tendones de la rodilla que lo apartará de los terrenos de juego entre 4 y 6 semanas.

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En cuanto a Michael Olise, el diagnóstico exacto de su lesión todavía no está disponible, por lo que su participación ante el Atlético de Madrid queda en duda.

Por su parte, el guardameta Jonas Urbig apareció con mareos tras el partido de ayer, después de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza, y el Bayern Múnich continúa vigilando de cerca su estado, antes de tomar una decisión sobre la posibilidad de que participe en el duelo frente a los rojiblancos.

El cuarteto del equipo bávaro sufrió sus lesiones durante el partido de ayer sábado, que terminó con empate ante el Borussia Dortmund (2-2), en el estadio Allianz Arena de Múnich, correspondiente a la octava jornada de la Bundesliga.

El esperado enfrentamiento ante el Atlético reviste gran importancia para el Bayern Múnich, que empató en sus dos últimas jornadas de la Liga de Campeones de Europa: (3-3) frente al Viking noruego y (2-2) ante el Arsenal inglés.

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