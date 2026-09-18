El Cincinnati se acercó a cerrar la contratación del exdefensa del Manchester United, tras someterse a un período de convivencia y pruebas junto al equipo estadounidense a comienzos de esta semana; la directiva del club acelera los pasos para completar el fichaje e incorporarlo en una operación a coste cero.

Según el diario "The Athletic", el movimiento del club estadounidense hacia Tyrell Malacia se produjo después de prescindir del defensa central Matt Miazga e incluirlo en la lista de descartes a comienzos del mes en curso, lo que abrió el espacio necesario en la plantilla para cerrar la nueva operación.

El mismo diario había informado de que Malacia se entrenaba con regularidad junto al club de la liga estadounidense, tras su salida de "Old Trafford" este verano después de una experiencia que se prolongó durante cuatro años.

El defensa neerlandés disputó 39 partidos con el Manchester United durante su primera temporada, antes de que su carrera sufriera un gran revés a raíz de una grave lesión en el cartílago de la rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cerca de 550 días.

Malacia firmó su regreso el 28 de noviembre de 2024 bajo la dirección del entrenador Rúben Amorim, donde disputó algunos partidos antes de su cesión al PSV Eindhoven hasta el final de la temporada 2024-2025.

Durante la temporada pasada, el defensa se limitó a aparecer en tres partidos como suplente con el Manchester United en la Premier League, con un total de tan solo 15 minutos, para abandonar el club tras la finalización oficial de su contrato.

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