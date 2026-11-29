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Ya se conoce la alineación del Ajax para el Clásico ante el Feyenoord. El entrenador Míchel Sánchez introduce varios cambios respecto al partido de Conference League contra el FC Thun (4-0). El encuentro se disputa el domingo a las 14:30 horas en De Kuip y se podrá ver en directo por ESPN 1.

Míchel decidió dar descanso el jueves a varios de sus jugadores importantes pensando en el Clásico. El técnico español introdujo nueve cambios respecto al partido de la Eredivisie contra el ADO Den Haag, pero su equipo se impuso con facilidad al conjunto suizo.

La baja más importante del Ajax es la de Marc Ter Stegen. El fiable portero alemán no está en condiciones de jugar y se ha quedado en Ámsterdam. Maarten Paes le sustituye bajo palos.

Thilo Kehrer, Dies Janse y Daley Blind dejan sus puestos a Lucas Rosa, Aaron Bouwman y Youri Baas. Owen Wijndal es el único defensa que conserva su puesto en el once y le espera un interesante duelo con Anis Hadj Moussa en la banda izquierda.

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Míchel también introduce varios cambios en el centro del campo. Sofyan Amrabat, encargado de dar equilibrio al equipo, se queda en el banquillo, mientras que Yves Bissouma será titular. El maliense no podía jugar el jueves, por lo que llega descansado al encuentro de Róterdam.

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Julian Brandt, que el jueves reapareció tras una lesión ante el FC Thun, completa el centro del campo junto al capitán Davy Klaassen.

La delantera del Ajax cambia por completo. Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo y Abdellah Ouazane salen del once, mientras que Tolu Arokodare y Oscar Gloukh regresan al equipo.

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Steven Berghuis será titular en la banda derecha. Míchel apuesta por el experimentado extremo derecho, que marcó un gran gol el jueves. El técnico prefiere a Steven Berghuis pese a los dos goles de Rayane Bounida contra el FC Thun.

El Ajax afronta el duelo contra el Feyenoord como segundo clasificado de la Eredivisie, mientras que su rival ocupa la quinta plaza. Allard Lindhout será el árbitro en De Kuip y Jeroen Manschot ejercerá de VAR.

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Alineación del Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Bissouma, Brandt, Klaassen; Berghuis, Tolu, Gloukh.