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Ronaldo ha elogiado a Harry Kane y ha calificado de «merecido» el Balón de Oro que el delantero acaba de ganar tras un año histórico con su club y su selección. El legendario atacante, ganador del premio en dos ocasiones, cree que la victoria de Kane marca el regreso del delantero centro clásico al primer plano del fútbol mundial.

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Kane pone fin a la larga espera de los ingleses y los delanteros centro clásicos

Kane recibió el premio el mes pasado en el London Palladium, por delante de Kylian Mbappe y Lamine Yamal, tras marcar 73 goles. El capitán de Inglaterra, de 33 años, brilló con el Bayern de Múnich en la Bundesliga y la Champions League y llevó a su selección a las semifinales del Mundial.

Ronaldo, ganador en dos ocasiones (1997 y 2002), anunció sobre el escenario la victoria de Kane. El delantero se convirtió en el primer ariete reconocido como tal en ganar el trofeo desde Karim Benzema en 2022 y en el primer inglés en recibirlo desde Michael Owen en 2001. Es el quinto ganador de Inglaterra.

Ronaldo celebra el regreso del delantero centro clásico

En el pódcast Stick to Football, Ronaldo celebró que otro delantero centro recuperase el máximo galardón individual del fútbol.

«Fue bonito y creo que se lo merecía», dijo Ronaldo. «Me alegré por él y también por mí, porque el 9 ha vuelto. Estoy muy contento. Hacía mucho tiempo que un 9 no ganaba algo importante. Además, es muy buena persona. Así que se lo merece. Me alegré muchísimo por él».

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Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, le preguntó qué importancia se da al premio en Brasil en comparación con Inglaterra. Ronaldo destacó su relevancia mundial, aunque cuestionó los criterios de elección.

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«Bueno, para nosotros es muy importante. Es importante en todas partes», añadió. «Quizá en Inglaterra, porque la última vez solo ganasteis con Michael Owen, ahora vuelve a ser importante con Harry Kane.

«Pero creo que es muy importante que los jugadores se reúnan y hablen de la última temporada, de lo que hicieron. Sigue sin haber transparencia sobre los criterios para elegir a los mejores jugadores del mundo. Sabemos que votan los capitanes y los periodistas, pero, sin duda, él es el mejor delantero».

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Los delanteros actuales están mucho más protegidos que los de antes

La carrera de Ronaldo estuvo marcada por dos graves lesiones de rodilla, incluida una que sufrió apenas seis minutos después de volver a jugar y que le mantuvo de baja más de un año. Al comparar generaciones, aseguró que los delanteros actuales lo tienen «mucho más fácil» porque están más protegidos.

«Ojalá hubiera tenido esa protección entonces», dijo. «Sufrimos muchísimo en aquella época. En nuestra generación había tipos que iban a matar, por todas partes. Dondequiera que jugara, había muchos, y no estábamos protegidos. Ahora, gracias a Dios, están muy protegidos y es justo. Solo lamento no haber tenido esa protección en mi época».

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Kane aspira a volver de su lesión de tobillo en el tramo final de la temporada

Sin embargo, desde que recibió el trofeo, Kane ha sufrido una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo . El capitán de Inglaterra aspira ahora a regresar para el «tramo decisivo de la temporada».