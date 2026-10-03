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Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Duro golpe para la Roma antes del duelo ante el Real Madrid

G. Gasperini
B. Cristante
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga de Campeones
Italia
España

Gasperini, en apuros

La Roma recibió un duro golpe pocos días antes del esperado enfrentamiento ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, después de confirmarse la baja de uno de los elementos más destacados de su mediocampo para el próximo partido, en medio de crecientes dudas sobre su capacidad para llegar a la cita europea.

Bryan Cristante se perderá el próximo partido de la Roma ante el Como fuera de casa, debido a una lesión en la rodilla, mientras que sus posibilidades de participar frente al Real Madrid parecen escasas, a menos que se produzca una mejoría repentina en su estado durante los próximos días.

Según el sitio francés "Foot Mercato", citando al diario "La Gazzetta dello Sport", el capitán de la Roma sufre una inflamación en la rodilla derecha, después de haberse quejado anteriormente de dolores en la parte baja de la espalda durante el último parón internacional.

La ausencia de Cristante representa un golpe sensible para el técnico Gian Piero Gasperini, especialmente porque el jugador ha logrado desde el inicio de la temporada imponerse como un elemento fundamental dentro del mediocampo, gracias a su capacidad para desempeñar las labores defensivas, construir el juego y contribuir en el balón parado.

Parece que el neerlandés Marten de Roon es el principal candidato para suplir a Cristante, y podría tener la oportunidad de disputar su primer partido como titular con la camiseta de la Roma, donde se espera que juegue junto a Manu Koné en el centro del campo.



Pero Gasperini estudia también otra opción, que consiste en apostar por Niccolò Pisilli, de modo que el director técnico tomará su decisión final según las necesidades del equipo durante los dos próximos partidos.

La ausencia de Cristante sigue siendo una fuente de verdadera preocupación para la Roma, sobre todo porque el equipo se prepara para un enfrentamiento de alto calibre ante el Real Madrid, en un partido en el que Gasperini necesita a todos sus elementos fundamentales para hacer frente al poderío ofensivo y técnico del conjunto español.

En la actualidad, la Roma aguarda la evolución del estado de Cristante con la esperanza de recuperarlo antes de la cita europea, pero lo cierto es que su ausencia, en caso de prolongarse, privará al equipo de un jugador cuya presencia e influencia se han convertido en una de las armas más destacadas de Gasperini desde el inicio de la temporada.


#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final


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