La Roma recibió un duro golpe pocos días antes del esperado enfrentamiento ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, después de confirmarse la baja de uno de los elementos más destacados de su mediocampo para el próximo partido, en medio de crecientes dudas sobre su capacidad para llegar a la cita europea.

Bryan Cristante se perderá el próximo partido de la Roma ante el Como fuera de casa, debido a una lesión en la rodilla, mientras que sus posibilidades de participar frente al Real Madrid parecen escasas, a menos que se produzca una mejoría repentina en su estado durante los próximos días.

Según el sitio francés "Foot Mercato", citando al diario "La Gazzetta dello Sport", el capitán de la Roma sufre una inflamación en la rodilla derecha, después de haberse quejado anteriormente de dolores en la parte baja de la espalda durante el último parón internacional.

La ausencia de Cristante representa un golpe sensible para el técnico Gian Piero Gasperini, especialmente porque el jugador ha logrado desde el inicio de la temporada imponerse como un elemento fundamental dentro del mediocampo, gracias a su capacidad para desempeñar las labores defensivas, construir el juego y contribuir en el balón parado.

Parece que el neerlandés Marten de Roon es el principal candidato para suplir a Cristante, y podría tener la oportunidad de disputar su primer partido como titular con la camiseta de la Roma, donde se espera que juegue junto a Manu Koné en el centro del campo.









Pero Gasperini estudia también otra opción, que consiste en apostar por Niccolò Pisilli, de modo que el director técnico tomará su decisión final según las necesidades del equipo durante los dos próximos partidos.

La ausencia de Cristante sigue siendo una fuente de verdadera preocupación para la Roma, sobre todo porque el equipo se prepara para un enfrentamiento de alto calibre ante el Real Madrid, en un partido en el que Gasperini necesita a todos sus elementos fundamentales para hacer frente al poderío ofensivo y técnico del conjunto español.

En la actualidad, la Roma aguarda la evolución del estado de Cristante con la esperanza de recuperarlo antes de la cita europea, pero lo cierto es que su ausencia, en caso de prolongarse, privará al equipo de un jugador cuya presencia e influencia se han convertido en una de las armas más destacadas de Gasperini desde el inicio de la temporada.







