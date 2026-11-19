Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

En el RB Leipzig, Openda marcaba goles sin parar, pero su carácter generaba problemas. Visto en retrospectiva, la venta del delantero fue una suerte para el club; para el propio Openda, el inicio de un dramático desplome.

«¡Una pareja de ensueño! ¡Openda y Xavi deslumbran en la Bundesliga!». Así rezaba un titular del diario Bild hace casi exactamente tres años, cuando Lois Openda y Xavi Simons habían brillado en la goleada por 6-0 del RB Leipzig al 1. FC Köln.

Openda marcó entonces su séptimo y su octavo gol de la temporada, ambos a pase de Simons, después de apenas nueve jornadas. Ningún jugador del Leipzig había alcanzado esa cifra tan rápido antes que él, ni lo ha hecho después.

Los 40 millones de euros que el RB había pagado al Lens por el belga tres meses antes parecían una excelente inversión, y la primera impresión no engañó. Openda terminó su temporada de debut con 28 goles en 45 partidos, 24 de ellos solo en la Bundesliga.

Anuncios Anuncios

Aunque su promedio goleador se redujo a la mitad en su segunda temporada, a sus 13 goles añadió 11 asistencias. Veinticuatro participaciones de gol en 45 partidos: hay cifras peores. Y, sin embargo, la relación entre el club y el jugador ya atravesaba entonces una crisis preocupante.

Related Topics

Openda se convierte en un «elemento conflictivo» en el RB Leipzig y es vendido a la Juventus

Según se informó, Openda había llamado la atención en varias ocasiones por su comportamiento de diva y por ser «un elemento conflictivo que envenena el ambiente del vestuario» (Bild) . En el verano de 2025, después de solo dos años, ya quería marcharse. Por un lado, porque el RB no se había clasificado para la Liga de Campeones; por otro, porque su íntimo amigo Xavi también cambiaba de club. El conjunto sajón cerró entonces un acuerdo con la Juventus que, visto en retrospectiva, podría convertirse en uno de los mejores de la corta historia del club de Leipzig.

La Juve pagó algo más de tres millones de euros por la cesión. La opción de compra, de 42,75 millones de euros, pasaría a ser obligatoria si la Juve terminaba entre los diez primeros de la Serie A. Pese a todas sus crisis, la Vecchia Signora logró ese objetivo, como cabía esperar, pero Openda prácticamente no contribuyó a ello.

Anuncios

Openda podría convertirse en uno de los peores fichajes de la historia de la Juve

En su primera temporada, y muy probablemente la última, pasó siete meses sin marcar. La prensa deportiva italiana no entendía por qué la Juve, que ya se encontraba al borde del colapso financiero, se había dejado sacar tanto dinero por el Leipzig.

Lo cierto es que la Juve se vio en apuros cuando se frustró el fichaje definitivo de Randal Kolo Muani, cedido por el PSG, y necesitaba urgentemente un delantero. Así apareció Openda como opción y, en muy poco tiempo, se convirtió en uno de los mayores errores de fichaje de la historia reciente del club.

Anuncios

Por los 45 millones de euros que acabó pagando al RB, la Juventus recibió a cambio un solitario gol en la Liga de Campeones contra el Bodö/Glimt y otro en la liga frente a la Roma. Desde principios de marzo hasta el final de la temporada, Openda solo disputó cuatro minutos en una única aparición, pese a que aún quedaban once partidos de liga. Otros jugadores podían tener más influencia, según dijo el entrenador Luciano Spalletti. No fue precisamente un cumplido.

Para entonces ya estaba claro que Openda no tenía futuro en Turín. Su condición de suplente habitual hizo que se perdiera el Mundial: el entonces seleccionador Rudi Garcia no lo convocó. Mientras los Diablos Rojos, sin el jugador de 26 años, cayeron por un margen mínimo ante España, a la postre campeona del mundo, en cuartos de final, Openda quedó definitivamente relegado en la Juve.

Anuncios

La Vecchia Signora acabó cerrando el fichaje de Kolo Muani con un año de retraso, por aproximadamente la misma cantidad que había pagado en su momento por Openda. Además, llegó cedido del Newcastle Nick Woltemade. Ya no había sitio para Openda y el club pretendía recuperar al menos una parte del coste de su fichaje. Sin embargo, después de su desastrosa temporada, ningún club estaba dispuesto a pagar una cifra que se acercara siquiera a esa cantidad.

Fin anticipado de la cesión: ¿volverá Openda a la Juve ya en invierno?

Finalmente, se marchó cedido al Olympique de Lyon por 3,5 millones de euros. La opción de compra sería de entre 25 y 30 millones, lo que permitiría a la Juve, en el mejor de los casos, reducir al mínimo las pérdidas de la operación. Pero, en lugar del mejor desenlace, ahora amenaza el peor escenario.

Anuncios

En Lyon, Openda había empezado a mejorar, aunque tímidamente. En sus primeros cuatro partidos ya igualó su cifra de goles de la temporada anterior en la Juve, se consolidó como titular y regresó a la selección belga. Entonces llegó el 9 de octubre y la visita a su exclub, el Lens. Openda sufrió una fractura de peroné y desde entonces está de baja.

Para colmo, el Lyon también cambió de entrenador: Carlos Vicens sustituyó a Paulo Fonseca, que se marchó al Sporting de Lisboa a mitad de temporada y tomó completamente por sorpresa a la directiva. Según informa Gazzetta dello Sport, Vicens no cuenta con Openda ni siquiera si se recupera, por lo que la Juventus y el Lyon negocian poner fin a la cesión ya en invierno.

Anuncios

Así, el llamativo desplome de Openda continúa sin pausa. La Juventus ya busca otro club que se haga cargo de él en invierno. No obstante, resulta dudoso que lo consiga dada la gravedad de la lesión. Mientras tanto, los titulares de octubre de 2023 parecen proceder de un mundo paralelo en el que Openda fue una vez un delantero estrella.