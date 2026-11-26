Cómo ver el Nottingham Forest-Chelsea con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 27 nov 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

El Nottingham Forest recibe al Chelsea este viernes en el City Ground en un partido de la Premier League entre dos equipos que buscan estabilidad.

El Forest ocupa la 17.ª posición, un puesto por encima de la zona de descenso, tras ganar solo dos de sus primeros 11 partidos de liga. Oliver Glasner no ha ocultado su frustración y ha afirmado que el nivel de exigencia en el club «no era lo suficientemente alto».

El entrenador también ha hablado con el propietario, Evangelos Marinakis, sobre la posibilidad de reforzar la plantilla. El Forest espera incorporar hasta cinco jugadores en enero. La victoria por 3-1 ante el Manchester City a principios de este mes mostró de lo que es capaz, pero en su último partido cayó por 2-0 ante el Bournemouth.

El Chelsea llega en octava posición y bajo presión tras perder 4-1 en casa ante el Leeds United. Era la primera vez desde 1999 que el Leeds ganaba en el oeste de Londres.

El equipo de Xabi Alonso también vivió una escena incómoda después de ese partido. Cole Palmer no aplaudió a la afición local al terminar el encuentro y mantuvo un intercambio de palabras con su compañero Joao Pedro de camino al túnel de vestuarios.

Las lesiones también han golpeado con fuerza al Chelsea, por lo que Alonso dispone de una plantilla más corta de lo que le gustaría para visitar a un equipo necesitado de puntos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, cómo seguir el partido y qué esperar en el City Ground.

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