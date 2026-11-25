Cómo ver el AFC Bournemouth vs Nottingham Forest con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Vitality Stadium

El AFC Bournemouth recibe al Nottingham Forest en el Vitality Stadium en un partido de Premier League que enfrenta a uno de los equipos más en forma de la competición con otro que necesita poner fin a una perjudicial racha de malos resultados.

El Bournemouth de Marco Rose ha sido uno de los protagonistas de la temporada. Cinco victorias en cinco partidos entre todas las competiciones, incluidos triunfos ante el Manchester United, el Aston Villa en la Carabao Cup y el Sparta Praga en la Europa League, sitúan al Bournemouth como un serio aspirante a la mitad superior de la tabla, con ambiciones que van mucho más allá de la tranquilidad de la zona media.

El Nottingham Forest llega al Vitality Stadium bajo presión. El equipo de Oliver Glasner perdió tres partidos consecutivos de Premier League antes de imponerse por 3-1 al Manchester City en su último encuentro, un resultado alentador que, sin embargo, apenas oculta la irregularidad de su temporada hasta ahora.

El Bournemouth ha destacado especialmente en ataque. Ha marcado nueve goles en sus tres últimos partidos de Premier League, con Evanilson como referencia de un frente ofensivo dinámico que ha causado problemas a todos los rivales a los que se ha enfrentado.

El Forest, 16.º en la tabla, sabe que otra derrota agravaría su situación. Liam Delap y Morgan Gibbs-White tendrán que ofrecer su mejor versión si el equipo de Glasner quiere sacar algo de un estadio donde el conjunto local se ha mostrado formidable.

El Bournemouth también tiene que afrontar un compromiso europeo esta semana: recibe al Viktoria Plzen en la Europa League el 10 de diciembre, lo que complica la gestión de la plantilla de Rose de cara a este partido.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el AFC Bournemouth vs Nottingham Forest, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming en directo y la hora de inicio.

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