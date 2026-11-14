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Hussein Hamdy
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Dönis excluye a una estrella de Arabia Saudí del duelo ante Uzbekistán

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Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, decidió excluir a Mohammed Mahzari de la concentración de la selección saudí que se celebra en Catar, durante el parón internacional del mes de noviembre.

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Según un comunicado oficial de la selección saudí, la baja de Mahzari se debió a que sintió dolores en los isquiotibiales, ya que las pruebas médicas confirmaron que había sufrido la lesión y que necesitaba un programa de tratamiento y rehabilitación, por lo que regresará hoy a Riad para iniciar su programa de rehabilitación con su club.

Donis había dirigido a Arabia Saudí en su victoria por 3-2 sobre Corea del Sur, durante el partido que enfrentó a ambas selecciones hoy viernes, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en el primero de sus encuentros amistosos durante el actual parón internacional, de cara a los próximos compromisos.

Marwan Al-Sahafi, extremo del Al-Ittihad, abrió el marcador para la selección saudí en el primer minuto del tiempo añadido de la primera mitad.

Con el inicio de la segunda mitad, concretamente en el minuto 47 del partido, Hyun Jo logró marcar el gol del empate para la selección surcoreana, después de transformar en gol un centro raso con un potente disparo que el portero saudí Mohammed Al-Owais no consiguió detener.

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Mohammed Kanno, centrocampista del Al-Hilal, respondió rápidamente al gol, devolviendo la ventaja a la selección saudí en el minuto 56 del partido, tras recibir un pase de Saud Abdulhamid, lateral del Lens francés, y mandarla al fondo de la red con un potente disparo.

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17 nov 2026

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Abdulelah Al-Amri, defensa del Al-Nassr, no esperó demasiado, añadiendo el tercer gol de Arabia Saudí en el minuto 59, después de transformar de cabeza un balón que Nasser Al-Dawsari, centrocampista del Al-Hilal, envió desde un saque de esquina.

Y aunque Lee Jae logró marcar el segundo gol de la selección surcoreana en el minuto 68, tras transformar un centro raso en gol en la portería de Al-Owais, la selección saudí consiguió mantener la victoria.

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Esta victoria es la primera de la selección saudí sobre su homóloga surcoreana en 21 años, concretamente desde 2005, cuando la venció en los partidos de ida y vuelta por 2-0 y 1-0 en la fase de clasificación para el Mundial de 2006.

Cabe recordar que este partido fue el número 19 entre las selecciones de Arabia Saudí y Corea del Sur, tanto a nivel amistoso como oficial, desde su primer encuentro en 1980.

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En los 18 partidos anteriores, la selección saudí logró 5 victorias, frente a 6 partidos ganados por la selección coreana, mientras que el empate se impuso en otros 7 partidos.

Desde entonces, ambas selecciones disputaron 6 partidos, en ninguno de los cuales Arabia Saudí consiguió ganar, ya que la selección coreana logró vencer en dos partidos, mientras que 4 partidos terminaron en empate, antes de la victoria en el partido de hoy.

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A nivel amistoso, ambas selecciones disputaron su séptimo partido, una serie que comenzó en 1980, en la que la selección coreana se impuso en dos ocasiones, mientras que 3 partidos terminaron en empate, y la victoria de hoy fue la segunda para la selección saudí.

La victoria más destacada de la selección saudí sobre su homóloga coreana fue en las semifinales de la Copa Asiática 2000, cuando Talal Al-Meshal marcó los dos goles de la victoria por 2-1.

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En cuanto al último partido oficial, fue en los octavos de final de la Copa Asiática 2023, que terminó en el tiempo reglamentario con empate a 1-1, antes de que la selección coreana consiguiera pasar a los cuartos de final en la tanda de penaltis.

Cabe recordar que la selección saudí disputará un nuevo partido amistoso en su actual concentración en la capital catarí, Doha, después de Corea del Sur, cuando se enfrente a la selección de Uzbekistán el próximo martes.

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

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