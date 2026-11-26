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El marfileño Yan Diomandé, jugador del Real Madrid, ha desatado una enorme polémica en las redes sociales tras publicar este jueves un contundente mensaje en su cuenta de Snapchat.

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En su mensaje, Diomandé criticó a quienes lanzan acusaciones e insultos en internet y advirtió de que sus palabras y sus actos «no quedarán sin consecuencias».

«Internet te da la posibilidad de decir lo que quieras, escondido detrás de tu teléfono, a personas a las que nunca te atreverías a enfrentarte cara a cara», escribió el exjugador del Leipzig alemán.

«Pero nunca olvides que las palabras tienen consecuencias y que el mundo virtual no te exime de la responsabilidad de tus actos. El próximo diciembre, muchos se darán cuenta de que sus actos no quedarán impunes y de que todos tendrán que responder por lo que hicieron. Caerán las máscaras», añadió.

El futbolista marfileño no precisó a quiénes se refería exactamente ni explicó su alusión al mes de diciembre.

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El mensaje del joven jugador, de 20 años, llega en medio de una oleada de acusaciones y rumores que lo persiguen últimamente en las redes sociales, que ponen en duda su verdadera edad y aseguran que es mayor de lo que figura oficialmente.

En internet han circulado publicaciones e imágenes cuyos autores intentaban demostrar que Diomandé falsificó su fecha de nacimiento, alegando que es mayor de la edad declarada, aunque sin aportar pruebas fiables que respalden esas afirmaciones.

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El diario francés «Le Monde» ya había abordado el asunto en un extenso reportaje, en el que señalaba que el jugador se ha convertido en blanco de acusaciones sobre su edad desde que irrumpió en el panorama europeo, pese a que dichas acusaciones no se basan en pruebas.

La cadena RFI también se hizo eco del caso y destacó que las dudas sobre la edad de los futbolistas africanos son frecuentes y que Diomandé no es un caso excepcional en este sentido.

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Según los datos oficiales publicados en la web del Real Madrid, Diomandé nació en Abiyán (Costa de Marfil) el 14 de noviembre de 2006 y cumplió 20 años este mes de noviembre, lo que coincide con la fecha de nacimiento registrada por la FIFA.

Diomandé llegó al Real Madrid procedente del Leipzig alemán en agosto de 2026, en un fichaje récord para el club español, tras firmar una temporada destacada en la Bundesliga, en la que marcó 12 goles y dio 8 asistencias en 33 partidos de la competición, lo que atrajo el interés de varios grandes clubes europeos.

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Yan Diomandé creció en el humilde barrio de Sicogi, en la ciudad marfileña de Abiyán, en unas condiciones de vida difíciles.

Por aquel entonces, el jugador del Real Madrid jugaba al fútbol descalzo en la calle, con balones rudimentarios.

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El entrenador Désiré Bamba descubrió su talento cuando tenía nueve años, antes de que ingresara en la academia AFI Sud Comoé. A los 15 años se marchó solo a Estados Unidos para continuar sus estudios y mejorar su nivel futbolístico, pese a que entonces no hablaba inglés, y a partir de ahí se abrió camino rápidamente hacia la cima del fútbol mundial.