¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Decisión firme del Barcelona sobre la salida de Gavi

Gavi
H. Flick
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
España
Alemania
Inglaterra

¿Renunciará el jugador a su sueño?

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

El FC Barcelona zanjó su postura sobre el futuro de Gavi, confirmando su apuesta por la continuidad del centrocampista en las filas del equipo, ante la falta de intención de ambas partes de separarse, pese a la complicada situación deportiva que vive el jugador debido a su falta de participación regular durante el periodo actual.

Según el diario español "Sport", el futuro de Gavi sigue ligado al Barcelona, ya que el club no piensa en prescindir de él, como tampoco tiene el jugador la más mínima intención de cambiar de destino, a pesar de haber disputado muchos menos minutos de los que esperaba.

El centrocampista se aferra a su sueño de triunfar con la camiseta del conjunto catalán, y no tiene intención de escuchar ninguna oferta, ni durante el mercado de fichajes invernal del próximo mes de enero ni en el verano que viene.

Gavi atraviesa un momento de gran inquietud por la reducción de su papel dentro del equipo, pues no se siente cómodo con su situación actual y le afecta la ausencia de la continuidad que anhela en la disputa de los partidos. Aun así, el jugador no piensa en marcharse, sino que tiene una gran motivación para cambiar su situación y recuperar su sitio.

Próximos partidos
BAR

BAR

Liga de Campeones

03 nov 2026

AVL

AVL

El centrocampista andaluz es consciente de que la temporada aún es larga y de que las oportunidades llegarán para todos los jugadores, además de estar convencido de que su ocasión de jugar llegará finalmente. Gavi ha mostrado una gran dosis de paciencia durante su periodo de recuperación de las lesiones, y ahora se encuentra en buena forma física, de modo que le toca esperar a que llegue su oportunidad, aunque gestionar esta situación no resulta fácil a nivel psicológico para un jugador con un espíritu tan competitivo como el suyo.

Flick apuesta por Gavi

El centrocampista ha recibido llamadas de clubes extranjeros que se han mostrado interesados en conocer su postura, pero su respuesta no ha cambiado, ya que no quiere escuchar ninguna oferta. Su sueño siempre ha sido triunfar en el Barcelona, y sigue convencido de que tiene mucho que ofrecer al equipo.

La postura del club coincide con el deseo del jugador, pues Hansi Flick apuesta por los servicios de Gavi, tanto en el presente como dentro de sus planes de futuro para el proyecto que dirige.

La reducción de la participación del jugador se debe a razones puramente deportivas, ante la gran competencia dentro del equipo y la creencia actual del técnico de que algunos de sus compañeros le superan en el orden de preferencias, sin que exista ninguna otra razón detrás de sus decisiones.

Gavi es consciente de su necesidad de jugar con regularidad, sobre todo porque los pocos minutos de juego podrían amenazar también sus opciones de estar con la selección de España durante la temporada actual, algo que le preocupa en gran medida.

Pero ni siquiera esa posibilidad ha cambiado sus planes, ya que el jugador insiste en seguir trabajando, recuperar su papel y demostrar que merece un lugar en el once de Flick.

Gavi no quiere oír hablar de traspaso, cesión o entrar en negociaciones con otros clubes, pues su única prioridad sigue siendo el Barcelona, y se mantiene firme en su deseo de seguir vistiendo la camiseta catalana durante muchos años.

Romano confirma la postura del Barcelona

El periodista italiano Fabrizio Romano abordó en las últimas horas la situación de Gavi y confirmó su postura de forma clara, señalando que el jugador, a diferencia de algunos de sus compañeros de equipo como Alejandro Baldé, no está en el mercado de fichajes y sigue dentro de los planes del Barcelona.

Romano subrayó que no existe ningún movimiento orientado a la salida de Gavi del club, así como tampoco hay ningún indicio del deseo del jugador de abandonar el conjunto catalán.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google