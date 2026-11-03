Decisión firme del Barcelona sobre la salida de Gavi

El FC Barcelona zanjó su postura sobre el futuro de Gavi, confirmando su apuesta por la continuidad del centrocampista en las filas del equipo, ante la falta de intención de ambas partes de separarse, pese a la complicada situación deportiva que vive el jugador debido a su falta de participación regular durante el periodo actual.

Según el diario español "Sport", el futuro de Gavi sigue ligado al Barcelona, ya que el club no piensa en prescindir de él, como tampoco tiene el jugador la más mínima intención de cambiar de destino, a pesar de haber disputado muchos menos minutos de los que esperaba.

El centrocampista se aferra a su sueño de triunfar con la camiseta del conjunto catalán, y no tiene intención de escuchar ninguna oferta, ni durante el mercado de fichajes invernal del próximo mes de enero ni en el verano que viene.

Gavi atraviesa un momento de gran inquietud por la reducción de su papel dentro del equipo, pues no se siente cómodo con su situación actual y le afecta la ausencia de la continuidad que anhela en la disputa de los partidos. Aun así, el jugador no piensa en marcharse, sino que tiene una gran motivación para cambiar su situación y recuperar su sitio.

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El centrocampista andaluz es consciente de que la temporada aún es larga y de que las oportunidades llegarán para todos los jugadores, además de estar convencido de que su ocasión de jugar llegará finalmente. Gavi ha mostrado una gran dosis de paciencia durante su periodo de recuperación de las lesiones, y ahora se encuentra en buena forma física, de modo que le toca esperar a que llegue su oportunidad, aunque gestionar esta situación no resulta fácil a nivel psicológico para un jugador con un espíritu tan competitivo como el suyo.

Flick apuesta por Gavi

El centrocampista ha recibido llamadas de clubes extranjeros que se han mostrado interesados en conocer su postura, pero su respuesta no ha cambiado, ya que no quiere escuchar ninguna oferta. Su sueño siempre ha sido triunfar en el Barcelona, y sigue convencido de que tiene mucho que ofrecer al equipo.

La postura del club coincide con el deseo del jugador, pues Hansi Flick apuesta por los servicios de Gavi, tanto en el presente como dentro de sus planes de futuro para el proyecto que dirige.

La reducción de la participación del jugador se debe a razones puramente deportivas, ante la gran competencia dentro del equipo y la creencia actual del técnico de que algunos de sus compañeros le superan en el orden de preferencias, sin que exista ninguna otra razón detrás de sus decisiones.

Gavi es consciente de su necesidad de jugar con regularidad, sobre todo porque los pocos minutos de juego podrían amenazar también sus opciones de estar con la selección de España durante la temporada actual, algo que le preocupa en gran medida.

Pero ni siquiera esa posibilidad ha cambiado sus planes, ya que el jugador insiste en seguir trabajando, recuperar su papel y demostrar que merece un lugar en el once de Flick.

Gavi no quiere oír hablar de traspaso, cesión o entrar en negociaciones con otros clubes, pues su única prioridad sigue siendo el Barcelona, y se mantiene firme en su deseo de seguir vistiendo la camiseta catalana durante muchos años.

Romano confirma la postura del Barcelona

El periodista italiano Fabrizio Romano abordó en las últimas horas la situación de Gavi y confirmó su postura de forma clara, señalando que el jugador, a diferencia de algunos de sus compañeros de equipo como Alejandro Baldé, no está en el mercado de fichajes y sigue dentro de los planes del Barcelona.

Romano subrayó que no existe ningún movimiento orientado a la salida de Gavi del club, así como tampoco hay ningún indicio del deseo del jugador de abandonar el conjunto catalán.