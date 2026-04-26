Danny Blind se pronuncia sobre el posible regreso de Daley Blind al Ajax

Danny Blind confirmó en Ziggo Sport que su hijo Daley podría regresar al Ajax. Ronald de Boer ya había señalado el sábado que el defensa quiere volver a Ámsterdam.

El defensa llegó al Girona en 2023 y ha jugado 107 partidos, pero su contrato expira pronto.

«Sé que a Blind le apetece mucho ir al Ajax», dijo De Boer el sábado, aunque reconoció que quizá debería conformarse con ser suplente porque ahora juega Youri Baas.

El Girona quiere renovarlo y eso complicaría su salida.

“Seguramente vendrán, pero aún no están a salvo. La clasificación está muy reñida en España. Si ganas dos veces, estás en la lucha por las copas, pero si pierdes dos veces, quizá te quedes fuera”, explicó el exdirector del Ajax. “Pero, aparte de eso, no puedo decir nada más”.

Como padre le gustaría que volviera, pero reconoce que, si el Girona se mantiene en Primera, lo mejor es que se quede. «Tiene 36 años y no me corresponde decidir».

Retirarse no es una opción, asegura el padre: «Está en forma; no veo a otro Daley Blind. No es que haya vuelto superrápido, pero está en muy buena forma». Danny no le da consejos urgentes: «Es su carrera; él debe decidir».