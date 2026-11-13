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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Cucurella: estos dos jugadores merecen más que Kane el Balón de Oro

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El español Marc Cucurella, defensa del Real Madrid, mostró su comprensión ante la victoria del inglés Harry Kane en el premio del Balón de Oro, aunque habría preferido que se lo concedieran al francés Kylian Mbappé o al joven español Lamine Yamal, sus compañeros en el club y en la selección, respectivamente.

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Cucurella, en declaraciones al programa español "El Chiringuito", respondió a una pregunta sobre si el triunfo de Kane en el Balón de Oro había sido injusto: "No, no puedo decir que fuera injusto, porque si miras sus números, verás que son cifras que quizás no pueda volver a repetir. Y en ese sentido, hizo una temporada excepcional".

Y matizó: "Pero yo personalmente se lo habría dado a Mbappé o a Lamine Yamal, porque al final son el tipo de jugadores por los que enciendo la televisión para verlos, como aficionado al fútbol, ¿entiendes lo que quiero decir?".

Y continuó: "No es que Kane no mereciera el premio, pero debo reconocer que me sorprendió un poco el resultado".

Las declaraciones de Cucurella llegan en un momento en el que el triunfo de Kane en el Balón de Oro de 2026 sigue siendo objeto de debate, sobre todo porque la competencia fue intensa con Mbappé y Yamal, que ocuparon el segundo y el tercer puesto en la votación final.

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El delantero del Bayern de Múnich sumó 1.055 puntos, superando por una diferencia de solo 28 puntos a Mbappé, que reunió 1.027 puntos, mientras que Yamal fue tercero con un total de 881 puntos, en una carrera que vio una gran igualdad entre el primer y el segundo candidato.

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Kane se había coronado con el premio durante la gala celebrada en Londres, el pasado 26 de octubre, convirtiéndose en el primer jugador inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001, y el quinto en la historia de Inglaterra en lograr esta hazaña.

La coronación del delantero inglés llegó tras una temporada excepcional a nivel goleador, en la que marcó 61 goles en 51 partidos con el Bayern de Múnich en las distintas competiciones.

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A esto se suman 12 goles con la selección inglesa, con lo que el total de sus goles asciende a 73 en 65 partidos con el club y la selección.

Asimismo, Kane contribuyó a que el Bayern de Múnich conquistara tres títulos nacionales durante la temporada 2025-2026, después de que el equipo recuperara el título de liga y ganara la Copa de Alemania y la Supercopa, además de marcar 14 goles en la Liga de Campeones de Europa, pese a la eliminación del equipo en las semifinales.

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Por otro lado, Mbappé realizó una temporada fuerte con el Real Madrid y la selección de Francia, y fue el rival más cercano a Kane por el premio, pero se conformó con el segundo puesto a una diferencia de 28 puntos, mientras que Yamal siguió confirmando su lugar entre las figuras más destacadas del fútbol mundial, después de ocupar el tercer puesto y obtener también el premio al mejor jugador joven del mundo.

El internacional español ocupó el tercer puesto en la carrera por el Balón de Oro, después de haber sido subcampeón en la edición del año pasado, por detrás del francés Ousmane Dembélé, continuando así su presencia entre los tres primeros puestos pese a su corta edad.

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En cuanto a Mbappé, sigue buscando el primer Balón de Oro de su carrera, después de haber estado cerca de él en la edición de 2026, antes de que Kane resolviera la competencia a su favor por un escaso margen.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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