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La Europa League en televisión
Crystal Palace vs. Hoffenheim: hora de inicio
El partido entre Crystal Palace y Hoffenheim comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
Crystal Palace vs. Hoffenheim en directo hoy: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?
El partido de la Europa League entre Crystal Palace y Hoffenheim se transmitirá en directo en Alemania por RTL+. El servicio de streaming permitirá seguir el encuentro íntegramente.
Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Crystal Palace y Hoffenheim?
Crystal Palace llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente fue la derrota por 2:0 ante Tottenham Hotspur en la Premier League. Antes sufrió una debacle por 5:0 frente a Brighton y empató 2:2 con Beşiktaş en la Europa League. El triunfo por 1:0 ante Fulham en la Copa de la Liga inglesa supone una nota positiva. En total, Palace marcó cuatro goles y encajó diez en esos cinco partidos.
Hoffenheim acumula tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco encuentros oficiales. En su partido más reciente, el equipo perdió por 2:0 ante Werder Bremen en la Bundesliga. Destacan especialmente la victoria por 3:0 frente a Lyon en la Europa League y el triunfo por 3:0 ante Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Hoffenheim marcó siete goles y encajó cuatro en ese periodo.
Crystal Palace vs. Hoffenheim: alineaciones
Crystal Palace contra Hoffenheim alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- P. Sage
- C. Ilzer
Crystal Palace vs. Hoffenheim: estado de forma
Crystal Palace vs. Hoffenheim: balance de enfrentamientos directos
Crystal Palace vs. Hoffenheim: las clasificaciones
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|+2
|7
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|5
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|1
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|1
|2
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|4
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L
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|1
|1
|3
|-2
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|3
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L
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|0
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|0
L
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|3
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|9
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|0
L
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|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
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L
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