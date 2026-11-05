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Europa League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoHoffenheim
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Crystal Palace vs. Hoffenheim: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

Crystal Palace vs Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Europa League

El Crystal Palace se enfrenta al Hoffenheim en la Europa League. Pero ¿quién ofrece o retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Regístrese y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

La Europa League en televisión

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Crystal Palace vs. Hoffenheim: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Selhurst Park

El partido entre Crystal Palace y Hoffenheim comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

Crystal Palace vs. Hoffenheim en directo hoy: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

El partido de la Europa League entre Crystal Palace y Hoffenheim se transmitirá en directo en Alemania por RTL+. El servicio de streaming permitirá seguir el encuentro íntegramente.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Crystal Palace y Hoffenheim?

Crystal Palace llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente fue la derrota por 2:0 ante Tottenham Hotspur en la Premier League. Antes sufrió una debacle por 5:0 frente a Brighton y empató 2:2 con Beşiktaş en la Europa League. El triunfo por 1:0 ante Fulham en la Copa de la Liga inglesa supone una nota positiva. En total, Palace marcó cuatro goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Hoffenheim acumula tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco encuentros oficiales. En su partido más reciente, el equipo perdió por 2:0 ante Werder Bremen en la Bundesliga. Destacan especialmente la victoria por 3:0 frente a Lyon en la Europa League y el triunfo por 3:0 ante Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Hoffenheim marcó siete goles y encajó cuatro en ese periodo.

CRY

CRY - Formulario

BHA
L5-0
BJK
D2-2
NEW
L0-2
FUL
W0-1
TOT
L2-0
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
TSG

TSG - Formulario

BMG
W1-2
OL
W3-0
B04
W3-0
HSK
L1-1
SVW
L2-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Crystal Palace vs. Hoffenheim: alineaciones

Crystal Palace contra Hoffenheim alineaciones

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formación
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
4-4-2
D. HendersonD. HendersonH. AhanorH. AhanorC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotD. KamadaD. Kamadateam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonY. PinoY. PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberJ. MatetaJ. MatetaO. BaumannO. BaumannN. AbrahaN. AbrahaM. RotsM. RotsO. KabakO. KabakK. MachidaK. MachidaA. PrassA. PrassL. AvdullahuL. AvdullahuW. BurgerW. BurgerA. KramaricA. KramaricF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. Lemperle
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
3-4-2-1
Crystal Palace

Once inicial

Hoffenheim

Suplentes

Manager

  • P. Sage
  • C. Ilzer

Crystal Palace vs. Hoffenheim: estado de forma

CRY

CRY - Formulario

BHA
L5-0
BJK
D2-2
NEW
L0-2
FUL
W0-1
TOT
L2-0
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
TSG

TSG - Formulario

BMG
W1-2
OL
W3-0
B04
W3-0
HSK
L1-1
SVW
L2-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Crystal Palace vs. Hoffenheim: balance de enfrentamientos directos

Crystal Palace vs. Hoffenheim: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
431081+710
D
W
W
W
2
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
D
W
W
W
3
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
421154+17
D
L
W
W
11
LyonLyonOL
421156-17
D
L
W
W
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
13
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
14
Real SociedadReal SociedadRSO
412183+55
D
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412185+35
D
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
412153+25
D
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
41213305
D
W
D
L
18
NEC NimegaNEC NimegaNEC
412158-35
D
W
D
L
19
SalzburgoSalzburgoSAL
412136-35
D
D
L
W
20
AnderlechtAnderlechtAND
411243+14
D
W
L
L
21
HoffenheimHoffenheimTSG
41125504
D
W
L
L
22
AC MilánAC MilánMIL
411245-14
D
L
W
L
23
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
24
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
L
W
L
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
LillestroemLillestroemLIL
402229-72
D
L
D
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
31
PlzenPlzenVPL
401327-51
D
L
L
L
32
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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