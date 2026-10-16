La tensión en el conflicto entre la directiva del Real Madrid y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se recrudeció este viernes, cuando el club blanco exigió la dimisión "inmediata" de Tebas de la presidencia de la patronal y del cargo de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Todo ello después de que Tebas comparara los métodos de gestión del Real Madrid con los de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, en el último capítulo de un conflicto que se prolonga desde hace años entre ambas partes.

El enfrentamiento encierra una paradoja llamativa, pues Tebas siempre asegura que es aficionado del Real Madrid. En noviembre de 2025, uno de los miembros de la asamblea general del club pidió declararlo "persona non grata". Tebas respondió que es "madridista desde los seis años" y añadió: "Elegí ser madridista… y sigo siendo madridista como cualquier otro".

Tebas consideró que quienes dirigen hoy el Real Madrid "no son el club ni su historia", y que impulsan proyectos que "debilitan la liga que les ayudó a convertirse en grandes".

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Tebas también se definió en mayo de 2023 como "madridista, pero no florentinista", en referencia al presidente del club, Florentino Pérez.

Las raíces del conflicto

Las raíces del desacuerdo público se remontan a agosto de 2021, cuando LaLiga anunció un acuerdo con el fondo de inversión CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición. Pero el Real Madrid rechazó el acuerdo, al considerar que detraía a los clubes el 10,95% de los derechos de televisión durante 50 años "utilizando una estructura engañosa y de forma contraria a la ley", según la descripción del club.

También objetó que el acuerdo se cerrara sin su participación ni su conocimiento, y sin competencia entre distintas ofertas. El presidente de LaLiga respondió que "el estilo amenazante que Pérez emplea en privado, desde hace años, ha pasado a hacerse público", y concluyó con la frase: "El Real Madrid merece más".

La Superliga y el arbitraje

El proyecto de la Superliga, lanzado por 12 clubes en abril de 2021 bajo el liderazgo de Pérez, fue otro eje principal del conflicto. Después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara, en diciembre de 2023, que las normas de la FIFA y la UEFA sobre la autorización de nuevas competiciones vulneran el derecho de la competencia, Tebas minimizó la sentencia y se burló de Pérez afirmando que "nunca pierde".

En febrero de 2025, el choque se intensificó en torno al arbitraje. Tras la derrota del Real Madrid ante el Espanyol, el club envió una carta a la Federación Española en la que reclamaba una "renovación completa del sistema arbitral". Tebas respondió que la directiva del club "ha perdido la cabeza", acusó a su canal de calentar los partidos y de tachar de corruptos a los árbitros, y después LaLiga presentó una denuncia contra el conjunto merengue ante el Comité de Disciplina.

En octubre de 2025, el Real Madrid se opuso al proyecto de LaLiga de disputar el partido entre el Villarreal y el Barcelona en Miami, al considerar que atentaba contra la integridad de la competición. Tras la cancelación del proyecto, Tebas escribió, sin nombrar al Real Madrid, que la "integridad de la competición" la esgrimen quienes la ponen en duda desde hace años y presionan a los árbitros.

La última crisis

La más reciente de las crisis entre ambas partes estalló cuando Tebas escribió en la plataforma X que la directiva del Real Madrid dirige una "orquesta", encabezada por el canal de televisión del club, que se apoya en "seleccionar las imágenes que le convienen, repetir el victimismo, alimentar la sospecha y señalar enemigos".

Y añadió que ese método "recuerda a los mecanismos de propaganda que explotó Goebbels", subrayando que la comparación es con esas técnicas "no con una ideología, ni por supuesto con la afición del Real Madrid". Sus palabras llegaron en el contexto de la respuesta a las últimas críticas del conjunto merengue al arbitraje.

El Real Madrid respondió con un comunicado oficial en el que calificó la comparación de "absolutamente inaceptable y de extrema gravedad". El club consideró que las declaraciones de Tebas son "un nuevo episodio de los ataques reiterados" y le acusó de aprovecharlas para poner en duda sus actuaciones en el caso Negreira.

El club blanco también describió los ataques de Tebas como "una verdadera lacra para el fútbol español" y exigió su dimisión, algo que apunta a una escalada de la hostilidad entre ambas partes hasta un nivel sin precedentes.



