¡Cristiano Ronaldo humilla a Portugal!

En el momento en que la Federación Portuguesa de Fútbol creía haber logrado contener la crisis de Cristiano Ronaldo, los acontecimientos han abierto la puerta a un nuevo capítulo de tensión, después de que la sanción atenuada impuesta al capitán de la selección desatara una ola de burlas y críticas, en medio del temor a que los intentos de apaciguar a la veterana estrella se conviertan en una crisis mayor, que podría terminar con su negativa a regresar a las filas del combinado nacional.

Ronaldo, de 41 años, encendió una amplia polémica tras abandonar la concentración de la selección portuguesa el 30 de septiembre, un día antes del duelo ante Dinamarca en la Liga de Naciones de Europa. Y pese a que los hombres del entrenador Jorge Jesus lograron superar la ausencia de su capitán y conseguir la victoria por 4-2, las repercusiones de su marcha trascendieron los límites del terreno de juego, especialmente tras las duras declaraciones que el jugador realizó contra su entrenador, lo que situó a la Federación Portuguesa ante una situación de extrema delicadeza.

El comité disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol anunció su decisión sobre la infracción atribuida a Ronaldo, después de declararlo culpable de cometer de forma intencionada una infracción disciplinaria, conforme al artículo 160, apartado primero, del reglamento vigente. El comité resolvió suspender al capitán de la selección durante 30 días, además de imponerle una multa de 255 euros, una sanción que provocó un amplio desconcierto por su levedad en comparación con la magnitud de la crisis asociada a su abandono de la concentración.

Según lo informado por la prensa portuguesa, el cómputo del periodo de suspensión a partir de la fecha del incidente, el 30 de septiembre, significa que a Ronaldo le quedarían apenas unos diez días de sanción, lo que podría permitirle regresar a la selección durante la concentración del próximo noviembre, de cara a los duelos ante Dinamarca el 14 de noviembre y Gales el 17 del mismo mes.

La paradoja no se detuvo en la duración de la suspensión, sino que se extendió a la multa económica, que resultó simbólica a la vista de la fortuna que la estrella portuguesa amasa con el Al-Nassr saudí. Con estimaciones que apuntan a que Ronaldo percibe cerca de 200 millones de euros anuales, la cantidad de 255 euros no representa más que una parte ínfima de sus ingresos, lo que llevó a muchos seguidores a burlarse de la sanción, al considerar que no se corresponde con la gravedad de la conducta atribuida al capitán de la selección.

Según el diario portugués "O Jogo", el comité disciplinario tuvo en cuenta varios factores a favor del jugador, entre ellos sus grandes aportaciones al fútbol y el reconocimiento de sus logros deportivos, además de carecer de antecedentes disciplinarios ante la Federación durante la presente temporada y las tres anteriores. Pero estas justificaciones no lograron contener las críticas, sino que abrieron la puerta a interrogantes sobre la seriedad de la sanción y sobre si la Federación había preferido proteger su relación con su estrella más destacada antes que imponer medidas más severas.

Indignación en Portugal y Ronaldo en el punto de mira

La sanción no pasó desapercibida en los círculos deportivos, pues el exinternacional portugués Luís Figo criticó con dureza la decisión, al considerar que no logra la disuasión necesaria ni envía un mensaje adecuado al resto de los jugadores.

Figo afirmó, en declaraciones recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "¿Quién no se sorprende? No encuentro otra palabra que no sea ridícula. Esperábamos una sanción disuasoria para que este error no se repitiera, sobre todo cuando se trata del capitán de la selección. Y no creo que esto vaya en beneficio del resto de los jugadores. Es una medida insignificante, sin sentido".

Por su parte, el diario alemán "Bild" puso el foco en la levedad de la sanción, señalando que las medidas disciplinarias terminaron con una decisión sumamente atenuada hacia la estrella portuguesa, en un giro que refuerza la impresión de que el jugador salió de la crisis con los menores daños posibles.

Entre las críticas locales y las burlas desde el exterior, la Federación Portuguesa se encontró en una situación embarazosa, después de que la sanción que se suponía cerraría el capítulo de la crisis se convirtiera en nuevo material de polémica, mientras la relación entre Ronaldo y los responsables de la selección sigue generando muchos interrogantes.

Ronaldo se niega a comunicarse y la Federación teme lo peor

Pese a que la sanción atenuada podría allanar el camino para el regreso de Ronaldo a la selección en noviembre, el aspecto más complejo de la crisis tiene que ver con la posición del propio jugador, a la luz de informes que apuntan a una menor disposición por su parte a regresar y a la falta de confianza entre él y los responsables de la Federación.

En este contexto, Rui Santos, presentador de programas en la cadena "CNN Portugal", reveló preocupantes novedades sobre el futuro del capitán de la selección, al asegurar que el jugador podría preferir alejarse de la selección antes que regresar en las actuales circunstancias.

Santos afirmó: "Cristiano Ronaldo prefiere no ser convocado a la selección. Con seguridad no volverá a la selección nacional, pues no siente que le deba nada a nadie". Y añadió que Ronaldo cree que fue objeto de malos tratos, que sigue convencido de que no ha conocido toda la verdad y de que fue traicionado.

El comunicador portugués señaló que Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, intenta contactar con Ronaldo de forma casi diaria, mediante mensajes que buscan abrir la puerta al diálogo y convencerlo de la posibilidad de resolver la disputa.

Pero estos intentos, según Santos, no han logrado hasta ahora el resultado deseado, ante la pérdida de confianza de Ronaldo en los responsables de la Federación y su falta de convencimiento sobre la utilidad de entablar un diálogo con ellos.

Así, la Federación Portuguesa se encuentra ante una ecuación complicada; pues a pesar de la atenuación de la sanción y de la intensificación de los intentos de comunicación con su capitán histórico, el regreso de Ronaldo ya no está garantizado, y la crisis disciplinaria podría convertirse en una disputa más profunda que amenace su relación con la selección.

Entre una sanción que provocó burlas y los continuos intentos de recuperar la confianza, queda la pregunta más importante: ¿decidirá Ronaldo regresar a la selección de Portugal, o elegirá la escalada y dejará a la Federación afrontar las repercusiones de una crisis cuyos capítulos aún no han terminado?