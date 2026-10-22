Courtois desafía al Barcelona con un mensaje claro antes del Clásico

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, lanzó un mensaje claro antes del esperado Clásico frente al Barcelona, al afirmar que el conjunto blanco no tiene más opción que ganar si quiere recortar la distancia con su eterno rival, en un duelo que adquiere una gran importancia en la carrera por LaLiga.

Las declaraciones del guardameta belga llegan tras la victoria del Real Madrid sobre el Leipzig por 4-1 en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, en un partido en el que desempeñó un papel importante durante la primera parte, después de atajar dos ocasiones peligrosas con las que mantuvo su portería a cero antes del descanso.

Courtois declaró, en unas palabras al canal del Real Madrid recogidas por el diario español "Mundo Deportivo": "Me siento muy bien, estoy contento y trabajo de buena manera. Hice dos paradas importantes para mantener la portería a cero en ese momento, e ir al descanso por delante, porque el partido puede volverse complicado si te encuentras por detrás en el marcador".

Courtois desvela el secreto de la mejoría ante el Leipzig

El guardameta belga explicó que marcar el primer gol fue un punto importante en el partido, señalando que el equipo respondió a las indicaciones del entrenador entre las dos partes mejorando el rendimiento defensivo y aumentando la intensidad de la presión.

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Y añadió: "Marcar el primer gol fue importante, y en el descanso el entrenador nos pidió mejorar defensivamente. Nuestro rendimiento evolucionó, defendimos con más intensidad y logramos una buena victoria".

Courtois elogió la competencia dentro de la plantilla del Real Madrid, al afirmar que el equipo se beneficia de contar con la mayoría de sus efectivos, lo que ofrece al cuerpo técnico múltiples opciones y ayuda a los jugadores a elevar su nivel.

Dijo: "El equipo está muy bien, y vemos que podemos contar con casi todos los jugadores. Hay una gran competencia, y eso nos hace a todos mejores".

Un mensaje decisivo antes del Clásico

Sobre el esperado duelo ante el Barcelona, Courtois insistió en que el Real Madrid está obligado a convertir su confianza actual en un resultado positivo, si quiere acercarse a su rival en la tabla de clasificación.

El guardameta belga afirmó: "Necesitamos recortar la distancia con ellos, y eso solo se puede lograr ganando. Entraremos al partido con confianza, y esperamos defender bien para no encajar goles".

También señaló que al Real Madrid le espera un calendario difícil que incluye 4 partidos consecutivos fuera de casa, expresando su deseo de conseguir la victoria en todos ellos antes del parón internacional.

Las declaraciones de Courtois colocan la faceta defensiva en lo más alto de las prioridades del Real Madrid antes del Clásico, pues el equipo es consciente de que la superioridad ofensiva por sí sola podría no ser suficiente ante el Barcelona, y de que mantener el equilibrio defensivo será un factor decisivo en su empeño por sumar puntos y recortar la distancia con su rival.

El Real Madrid ocupa la tercera posición en la tabla de clasificación de LaLiga con 21 puntos, a 6 puntos del líder, el Barça, tras disputarse 9 jornadas de la competición.