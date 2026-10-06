Contratos de acero: Deco blinda a la generación dorada del Barcelona

El Barcelona no se conforma con recoger los frutos del fuerte arranque de temporada, sino que al mismo tiempo trabaja para asegurar el futuro del equipo durante muchos años. Y mientras los hombres de Hansi Flick continúan compitiendo con fuerza por los títulos, el director deportivo Deco se mueve entre bastidores para cerrar los expedientes de renovación uno tras otro, después de haber logrado ya conservar los pilares más destacados del proyecto catalán.

Tras asegurar el año pasado la continuidad de nueve jugadores, entre ellos Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Eric García, el club se dispone a añadir nuevos nombres a la lista de contratos de larga duración.

Raphinha encabeza los expedientes resueltos por Deco. Después de que el delantero brasileño renovara oficialmente su contrato hasta junio de 2028 en mayo de 2025, su nivel excepcional al inicio de la temporada ha empujado a la directiva del Barcelona a moverse con rapidez.

Deco anunció durante la asamblea general de socios del club el pasado septiembre que Raphinha renovaría su contrato por dos años más, para continuar en el Barcelona hasta junio de 2030, con el anuncio oficial del acuerdo previsto para las próximas semanas.

La decisión llega tras un arranque ofensivo asombroso del jugador, que lidera la lista de goleadores de LaLiga con 12 goles, además de haber marcado 14 goles en los primeros 8 partidos en las distintas competiciones.









El proyecto de Deco no se detiene en Raphinha, ya que el Barcelona también se prepara para anunciar la ampliación de los contratos de Marc Bernal y Xavi Espart hasta junio de 2030. Bernal goza de una gran confianza dentro del club por ser uno de los talentos emergentes más destacados, mientras que Espart ha acaparado las miradas esta temporada tras convertirse en una de las sorpresas del equipo e imponerse en los planes de Flick por delante de otros nombres en la posición de lateral.

Antes del parón internacional, el Barcelona resolvió el futuro del delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que llamó la atención durante la pretemporada bajo las órdenes de Flick, según informó el diario español Mundo Deportivo.

Con el interés del Bayern de Múnich por hacerse con sus servicios y su disposición a aprovechar la anterior cláusula de rescisión de 15 millones de euros, el Barcelona se movió con rapidez para asegurar la continuidad del jugador hasta junio de 2030, elevando el valor de la cláusula de rescisión hasta los 150 millones de euros, en un mensaje claro de que el club lo considera parte de su proyecto a largo plazo.

En enero de 2026, el Barcelona continuó su política de blindar a sus estrellas tras renovar el contrato de Fermín López hasta el 30 de junio de 2031. Así, el centrocampista se ha convertido en uno de los pilares por los que el club apuesta de cara al futuro, junto a Lamine Yamal, Eric García y varios de los jóvenes elementos que están vinculados con contratos largos al equipo.









Con la inminente resolución de los expedientes de Raphinha, Bernal y Espart, además de Gerard Martín y Bryan Gil, parece que Deco está cerca de cerrar la mayoría de los expedientes de contratos dentro del equipo.

El guardameta polaco Wojciech Szczesny sigue siendo la única excepción, ya que su contrato finaliza el próximo junio, después de firmar una ampliación por una temporada el verano pasado.

Por el contrario, el fichaje de Dominik Livakovic con un contrato que se extiende hasta junio de 2030 ha dado al Barcelona una alternativa fiable en la portería y refuerza su plan para mantener la estabilidad del equipo en los próximos años.

Así, Deco no construye el Barcelona solo para la temporada actual, sino que trabaja para formar un equipo con continuidad asegurada, que conserve a sus estrellas y talentos y dé al proyecto de Flick la oportunidad de crecer lejos del fantasma de la marcha de los pilares fundamentales.