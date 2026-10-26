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Hussein Hamdy
Traducido por

Comunicado oficial del Balón de Oro tras el grave error

L. Yamal
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¿Quién se llevará el título?

El comité organizador del Balón de Oro emitió un comunicado para aclarar las circunstancias de la publicación de noticias sobre la coronación de Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal con el premio, pocas horas antes del inicio de la gala.

La página oficial del Balón de Oro había publicado tres artículos, en cada uno de los cuales se anunciaba el triunfo de uno de los tres candidatos al premio.

El comité organizador señaló, en su comunicado: «Se publicaron por error en internet informes de presentación sobre algunos de los candidatos al Balón de Oro, elaborados por la página del premio. Estos artículos habían sido redactados previamente para cada candidato, ante la posibilidad de que ganara el premio».

El comunicado añadió: «Estos artículos no revelan en modo alguno el orden de los tres primeros puestos, que sigue siendo desconocido para todos hasta ahora».

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