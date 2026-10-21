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Cesc Fabregas dirigió una contundente victoria por 4-1 ante el Manchester United y dejó al descubierto las debilidades defensivas de Michael Carrick gracias a un juego posicional superior. Nico Paz marcó la diferencia al aprovechar los espacios entre el centro del campo y la defensa del United, que no lograban coordinarse.

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Este encuentro de la Champions League fue un fascinante contraste de filosofías entre entrenadores. Cesc Fabregas, partidario del juego posicional basado en la posesión, buscó aprovechar los espacios entre el centro y las bandas y generar superioridades en el último tercio. Su objetivo era claro: utilizar la superioridad técnica para superar la presión del Manchester United y dejar aislados a los centrales visitantes. Con un 54 % de posesión y más del doble de goles esperados (1,97 frente a 0,62), el dominio del Como fue el resultado directo de un plan ejecutado a la perfección desde el segundo minuto.

Michael Carrick, sometido a una presión creciente, intentó implantar un 4-2-3-1 compacto que permitiera salir rápido al contraataque. Sin embargo, lastrado por una grave crisis de lesiones que dejó fuera a jugadores clave como Lisandro Martinez y Marcus Rashford, su planteamiento táctico parecía frágil. El United pretendía jugar en vertical y aprovechar la velocidad de Mbeumo y Cunha al contragolpe, pero no supo contrarrestar la movilidad del centro del campo del Como. Eso provocó un desajuste estructural que lo dejó por detrás en el marcador apenas unos instantes después del saque inicial.

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El planteamiento táctico del Como

Fabregas dispuso un 4-2-3-1 flexible que, con balón, funcionaba más bien como un 3-2-5. La clave estuvo en el papel de los laterales: Yan Couto y Alex Valle se incorporaron al ataque, estiraron la línea defensiva del United y abrieron grandes huecos en los pasillos interiores. Eso permitió a Paz actuar como un auténtico mediapunta, con total libertad. Paz fue el motor del equipo: marcó dos goles y dio una asistencia. Su ubicación entre los dos mediocentros del United, Youri Tielemans y Andrey Santos, generó una confusión constante, ya que ninguno de los dos sabía si debía quedarse atrás o salir a presionarlo.

Los mecanismos de presión del equipo local eran sofisticados. En lugar de lanzarse sin control a presionar arriba, el Como empleó un bloque medio que se transformaba en una agresiva presión individual en cuanto el United enviaba el balón a los laterales. Al cerrar las líneas de pase hacia Bruno Fernandes, el Como obligó al United a recurrir a balones largos de escasas probabilidades de éxito, que Kempf y Ramon recuperaban con facilidad. En la salida de balón, Maximo Perrone se situaba entre los centrales para crear una superioridad de tres contra dos frente a la primera línea de presión del United, lo que garantizaba una progresión limpia. La eficacia de este sistema quedó reflejada en sus cinco contraataques registrados, tres de los cuales acabaron en gol tras superar a un United desorganizado en las transiciones.

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El planteamiento táctico del Manchester United

El 4-2-3-1 del United estaba diseñado para reaccionar al rival, pero carecía de la disciplina defensiva necesaria para resistir ante el sistema de Fabregas. Como Harry Maguire y Matthijs de Ligt no tenían la velocidad de recuperación necesaria para jugar con la línea adelantada, Carrick les ordenó replegarse, pero el centro del campo no hizo lo mismo. Eso dejó una zona desocupada en el centro del terreno de juego. Tielemans y Santos tuvieron dificultades para proteger a la defensa y a menudo quedaron por delante del balón. Así, los cuatro defensas quedaron completamente expuestos a los desmarques directos de Douvikas y a las incorporaciones desde atrás de Jacobo Ramon.

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En ataque, el United dependió demasiado de las acciones individuales en lugar de apoyarse en movimientos coordinados. Bruno Fernandes se vio obligado con frecuencia a bajar hasta su propio campo para entrar en contacto con el balón, lo que alejó del último tercio a la principal amenaza creativa del United. Mbeumo y Matheus Cunha quedaron aislados en las bandas y recibían de espaldas a la portería, en vez de hacerlo en carrera. Aunque el United realizó 13 disparos, muchos fueron intentos lejanos con pocas opciones o remates bajo una intensa presión, ya que no logró generar ni un solo contraataque con una ocasión clara. El gol de Joshua Zirkzee en el tiempo añadido fue un mero consuelo estadístico en un partido en el que el United estuvo tácticamente por debajo de su rival en todos los aspectos.

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El duelo táctico

El partido se decidió en el espacio que ocupó Paz. Fabregas detectó que el centro del campo del United carecía de un mediocentro defensivo natural en ausencia de Kobbie Mainoo. Al pedir a Paz que se desplazara constantemente hacia el espacio interior derecho, sacó a Santos de su posición. Cuando Santos acudía a cubrirlo, el pasillo central quedaba abierto para que Lucas Da Cunha y Douvikas combinaran. Este desajuste táctico fue la principal razón de los 1,97 goles esperados generados por el Como: no se limitó a disparar más, sino que creó ocasiones de gran valor al explotar una deficiencia estructural.

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La incapacidad de Carrick para ajustar la altura de su línea defensiva hizo que, incluso cuando el United recuperaba el balón, la distancia hasta la portería rival fuera demasiado grande para salvarla. Fabregas ganó la batalla táctica al invitar al United a jugar por el centro, consciente de que su equipo tenía la seguridad técnica necesaria para recuperar el balón y castigar los espacios que dejaba a su espalda. Fue una lección magistral sobre cómo explotar la falta de identidad defensiva de un rival.

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Los ajustes durante el partido

Al comprobar la falta de control, Carrick hizo un doble cambio en el descanso: Amad Diallo y Carlos Baleba entraron por Andrey Santos y Matheus Cunha. La entrada de Baleba buscaba aportar más presencia física al doble pivote, pero el ajuste quedó inmediatamente desbaratado cuando Douvikas marcó el segundo gol del Como en el minuto 49. El cambio apenas sirvió para frenar al rival, ya que Baleba vio la tarjeta amarilla solo cinco minutos después de entrar, lo que limitó aún más su capacidad para presionar con agresividad.

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Fabregas, por su parte, utilizó sus cambios para mantener la intensidad de la presión. La entrada de Maxence Caqueret por Baturina al cumplirse la hora de juego aportó piernas frescas al centro del campo e impidió que el United ganara impulso. Cuando el Como se puso 3-0 gracias a Paz, Fabregas pasó a un 4-4-1-1 más conservador para asegurar el resultado e hizo entrar a Dossena y Smolcic para ganar altura dentro del área. Carrick dio entrada a Joshua Zirkzee por Bruno Fernandes en el minuto 66 y pasó, en la práctica, a un 4-4-2, pero eso dejó aún más desguarnecido el centro del campo. Ramon lo aprovechó para avanzar y marcar el cuarto gol en el minuto 76.

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Conclusión

En definitiva, la superioridad de la estructura posicional del Como y su precisión al explotar los espacios entre el centro y las bandas decidieron el resultado. Fabregas aprovechó la inteligencia de Paz para desmantelar a un Manchester United que parecía perdido tácticamente y falto de frescura física. La incapacidad del United para cerrar el espacio entre el centro del campo y la defensa permitió al Como superarlo con facilidad. Aunque el gol tardío de Zirkzee salvó una mínima parte del orgullo, el partido supuso una victoria incontestable de los sofisticados movimientos ofensivos de Fabregas sobre el sistema desarticulado y mermado por las lesiones de Carrick. El equipo italiano mostró más cohesión, mayor claridad de ideas y mucha más disciplina táctica.