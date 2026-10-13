Cómo ver RB Leipzig vs PSV Eindhoven: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El RB Leipzig recibe al PSV Eindhoven en el Red Bull Arena de Leipzig en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Cómo sintonizar el RB Leipzig vs PSV Eindhoven

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Acerca del encuentro

Martín Demichelis afronta este encuentro bajo una presión creciente. Leipzig acumula una sola victoria en sus primeros cinco partidos de Bundesliga y ocupa la novena plaza de la tabla, aunque la contundente goleada 6-0 ante el Eintracht Frankfurt el pasado 10 de octubre ofrece cierto alivio antes de esta cita europea.

La sombra de Julian Nagelsmann sobrevuela el Red Bull Arena. Los informes apuntan a que el director deportivo Oliver Mintzlaff valora un posible regreso del técnico alemán si los resultados no mejoran, aunque la directiva ha respaldado públicamente al argentino de momento.

El PSV llega a Leipzig en un estado de forma más sólido. Peter Bosz ha construido un equipo con un poder ofensivo notable, aunque la derrota 3-2 ante el FC Twente en la Eredivisie recordó que la solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

En la Liga de Campeones, los de Eindhoven parten desde una posición más cómoda en la clasificación general. Un triunfo en Alemania les permitiría consolidarse entre los mejores de Europa en esta fase.

Noticias de los equipos y escuadras

En el RB Leipzig, Martín Demichelis no podrá contar con Christoph Baumgartner, Marc Guiu ni Forzan Assan Ouedraogo por lesión. El once probable apunta a Maarten Vandevoordt en portería, con una defensa formada por Castello Lukeba, Willi Orban, David Raum y Ridle Baku, mientras que Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda, Christopher Nkunku y Neil El Aynaoui acompañarían a Romulo Cruz en las líneas medias y ofensivas.

El PSV de Peter Bosz llega con una lista de bajas considerable: Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner y Adamo Nagalo están todos descartados. El once proyectado sitúa a Matej Kovar bajo palos, con Sergino Dest, Lutsharel Geertruida, Mauro Junior y Armando Obispo en defensa, y Kodai Sano, Guus Til, Noah Fernandez, Sven Mijnans y Ruben van Bommel apoyando a Ivan Perisic en ataque.

Forma

El RB Leipzig llega a este partido con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, sumando 10 goles a favor y 10 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga el 10 de octubre, que contrasta con la derrota 4-1 sufrida ante el Como en la Liga de Campeones. En ese mismo período, Leipzig también cayó 2-0 ante el Bayer Leverkusen y perdió 3-1 en Bremen.

El PSV presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y 5 encajados. Su encuentro más reciente fue la victoria 2-0 sobre el SC Heerenveen en la Eredivisie el 9 de octubre. Los de Bosz también ganaron 4-1 al Sparta Rotterdam y se impusieron 1-3 al Ajax como visitantes, aunque empataron 1-1 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones y cedieron ante el Twente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen encuentros previos entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven. Este partido podría representar uno de los primeros cruces directos entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el RB Leipzig ocupa la posición 32 y el PSV Eindhoven la 19, lo que refleja el mejor arranque europeo del conjunto neerlandés frente a los alemanes.