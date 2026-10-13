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Cómo ver RB Leipzig vs PSV Eindhoven: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

RB Leipzig vs PSV Eindhoven
RB Leipzig
PSV Eindhoven
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre RB Leipzig y PSV Eindhoven. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El RB Leipzig recibe al PSV Eindhoven en el Red Bull Arena de Leipzig en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Red Bull Arena Leipzig

Cómo sintonizar el RB Leipzig vs PSV Eindhoven

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Acerca del encuentro

Martín Demichelis afronta este encuentro bajo una presión creciente. Leipzig acumula una sola victoria en sus primeros cinco partidos de Bundesliga y ocupa la novena plaza de la tabla, aunque la contundente goleada 6-0 ante el Eintracht Frankfurt el pasado 10 de octubre ofrece cierto alivio antes de esta cita europea.

La sombra de Julian Nagelsmann sobrevuela el Red Bull Arena. Los informes apuntan a que el director deportivo Oliver Mintzlaff valora un posible regreso del técnico alemán si los resultados no mejoran, aunque la directiva ha respaldado públicamente al argentino de momento.

El PSV llega a Leipzig en un estado de forma más sólido. Peter Bosz ha construido un equipo con un poder ofensivo notable, aunque la derrota 3-2 ante el FC Twente en la Eredivisie recordó que la solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

En la Liga de Campeones, los de Eindhoven parten desde una posición más cómoda en la clasificación general. Un triunfo en Alemania les permitiría consolidarse entre los mejores de Europa en esta fase.

Noticias de los equipos y escuadras

RB Leipzig contra PSV Eindhoven alineaciones

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
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PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-3-3
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumR. BakuR. BakuA. NusaA. NusaE. BanzuziE. BanzuziB. GrudaB. GrudaN. El AynaouiN. El AynaouiC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. CruzM. KovarM. KovarS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticA. ObispoA. ObispoG. TilG. TilK. SanoK. SanoMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelI. PerisicI. Perisic
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-2-3-1
RB Leipzig

Once inicial

PSV Eindhoven

Suplentes

Manager

  • Martín Demichelis
  • P. Bosz

En el RB Leipzig, Martín Demichelis no podrá contar con Christoph Baumgartner, Marc Guiu ni Forzan Assan Ouedraogo por lesión. El once probable apunta a Maarten Vandevoordt en portería, con una defensa formada por Castello Lukeba, Willi Orban, David Raum y Ridle Baku, mientras que Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda, Christopher Nkunku y Neil El Aynaoui acompañarían a Romulo Cruz en las líneas medias y ofensivas.

El PSV de Peter Bosz llega con una lista de bajas considerable: Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner y Adamo Nagalo están todos descartados. El once proyectado sitúa a Matej Kovar bajo palos, con Sergino Dest, Lutsharel Geertruida, Mauro Junior y Armando Obispo en defensa, y Kodai Sano, Guus Til, Noah Fernandez, Sven Mijnans y Ruben van Bommel apoyando a Ivan Perisic en ataque.

RB Leipzig

Lesiones y suspensiones

PSV Eindhoven

Forma

RBL

RBL - Formulario

SVW
L3-1
COM
L4-1
HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PSV

PSV - Formulario

AJX
W1-3
SHK
D1-1
SPA
W4-1
TWE
L3-2
HEE
W2-0
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El RB Leipzig llega a este partido con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, sumando 10 goles a favor y 10 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga el 10 de octubre, que contrasta con la derrota 4-1 sufrida ante el Como en la Liga de Campeones. En ese mismo período, Leipzig también cayó 2-0 ante el Bayer Leverkusen y perdió 3-1 en Bremen.

El PSV presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y 5 encajados. Su encuentro más reciente fue la victoria 2-0 sobre el SC Heerenveen en la Eredivisie el 9 de octubre. Los de Bosz también ganaron 4-1 al Sparta Rotterdam y se impusieron 1-3 al Ajax como visitantes, aunque empataron 1-1 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones y cedieron ante el Twente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen encuentros previos entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven. Este partido podría representar uno de los primeros cruces directos entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
12
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
20
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
23
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, el RB Leipzig ocupa la posición 32 y el PSV Eindhoven la 19, lo que refleja el mejor arranque europeo del conjunto neerlandés frente a los alemanes.

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