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Cómo ver el amistoso Francia vs. Costa de Marfil desde cualquier lugar con una VPN

Francia vs Ivory Coast
Francia
Ivory Coast
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Cómo ver el amistoso Francia-Costa de Marfil, horario y noticias de los equipos.

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Amistosos - Amistosos
Stade de la Beaujoire

Francia vs. Costa de Marfil se juega el 4 de junio de 2026 a las 20:10.

Cómo ver el Francia vs. Costa de Marfil con una VPN

Si estás de viaje o quieres ver el partido en tu plataforma habitual desde otro país, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Cambias virtualmente tu ubicación al país donde se transmite el partido y eludes las restricciones geográficas para ver a tu equipo en directo. A continuación tienes una guía paso a paso, o consulta nuestra selección de las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Guía paso a paso de VPN para ver hoy el Francia vs Costa de Marfil

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  1. Descarga e instalación: Crea una cuenta en ExpressVPN u otro servicio de confianza (consulta la guía de GOAL), luego instala la app en tu dispositivo.
  2. Conéctate a un servidor: Abre la aplicación y elige un servidor del país donde se emita el partido (por ejemplo, si estás en el Reino Unido pero quieres la señal de EE. UU., selecciona un servidor estadounidense).
  3. Borra la caché: A veces el navegador conserva tu ubicación anterior; elimina las cookies o actualiza para que el cambio surta efecto.
  4. Empieza a ver la retransmisión: Visita la web o app de tu emisora y disfruta del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Ver el partido en el móvil o el portátil está bien, pero en la tele se disfruta mucho más. Así puedes usar la VPN en tu televisor:

  • Smart TV y Fire Stick: Instala la app de tu VPN desde la tienda del dispositivo, inicia sesión y conéctate.
  • Apple TV, Roku y consolas: No admiten VPN nativas. Usa Smart DNS (en la configuración de tu cuenta VPN) o duplica la pantalla de tu móvil o portátil conectado a la VPN.

Noticias y plantillas de los equipos

Francia contra Ivory Coast alineaciones probables

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formación
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV
4-3-3
16M. Maignan15I. Konate5J. Kounde4D. Upamecano3L. Digne11M. Olise24R. Cherki8A. Tchouameni13N. Kante10K. Mbappe9M. Thuram1Y. Fofana3G. Konan2O. Diomande21E. N'Dicka17G. Doue6S. Fofana8F. Kessie18I. Sangare12E. Wahi11Y. Diomande19N. Pepe
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV
4-2-3-1
Francia

Once inicial

Ivory Coast

Manager

  • D. Deschamps
  • E. Fae

Lesiones y suspensiones

    Lesiones y jugadores suspendidos

    Lesiones y suspensiones

    Lesiones y suspensiones

    • Ningún jugador apartado

    Forma

    FRA
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    14/5
    Partidos de más de 2.5 goles
    5/5
    Ambos equipos anotaron
    4/5

    CIV
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    13/5
    Partidos de más de 2.5 goles
    4/5
    Ambos equipos anotaron
    2/5

    Récord de enfrentamientos directos

    FRA

    Últimos partidos

    CIV

    2

    Victorias

    1

    Empate

    0

    Victorias

    5

    Goles marcados

    1
    Partidos de más de 2.5 goles
    2/3
    Ambos equipos anotaron
    1/3

    Clasificación