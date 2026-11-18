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La nueva clasificación mundial de selecciones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), publicada este miércoles 18 de noviembre de 2026, ha supuesto un giro histórico para el fútbol árabe y africano. La selección marroquí ha logrado un salto excepcional que la sitúa entre las cinco mejores del mundo, un hito sin precedentes para el fútbol árabe. Los resultados del resto de selecciones árabes han sido dispares: Egipto ha retrocedido en la clasificación mundial, mientras que Argelia y Arabia Saudí siguen entre las selecciones árabes más destacadas.

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La actualización oficial, publicada en el sitio web de la Federación Internacional de Fútbol, confirma que España sigue al frente de la clasificación mundial pese a su derrota ante Inglaterra. Argentina y Francia mantienen el segundo y el tercer puesto, Inglaterra es cuarta y Marruecos acapara los focos al situarse en el quinto lugar del mundo.

Marruecos hace historia: un logro árabe y africano excepcional

La selección de Marruecos ha firmado un logro histórico al alcanzar el quinto puesto mundial con 1809,37 puntos, tras escalar dos posiciones en la nueva clasificación. Se convierte así en la primera selección árabe que llega a ese lugar y en la segunda africana que lo consigue, después de Nigeria, que ya ocupó la quinta posición en abril de 1994.

La importancia del logro marroquí reside en que no se trata de un simple avance pasajero en la clasificación de selecciones, sino que refleja la continuidad del gran crecimiento que ha experimentado el fútbol marroquí en los últimos años, en los que Marruecos se ha convertido en una potencia capaz de competir con los grandes.

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La victoria ante Níger contribuyó a engordar el casillero de Marruecos, que se impuso por 1-0 en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones. La selección prolonga así su buena racha de resultados y confirma que merece estar entre la élite mundial.

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Marruecos también se benefició de los tropiezos de varios rivales directos: Portugal cayó al sexto puesto con 1801,28 puntos y Brasil, al séptimo con 1800,91 puntos, de modo que la selección marroquí se coloca por delante de dos gigantes del fútbol mundial.

Este logro supone un nuevo hito en la trayectoria de la selección marroquí, que ya hizo historia en el Mundial de Catar 2022 al convertirse en la primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales, antes de mantener su fuerte presencia en las citas internacionales posteriores.

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Egipto retrocede

En el otro extremo, la selección de Egipto volvió a retroceder y ocupa ahora el puesto 26 del mundo con 1580,49 puntos, según los datos de la nueva clasificación, lo que supone una posición menos que en la anterior.

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Este retroceso se produjo después de que Egipto perdiera 8,98 puntos tras el empate sin goles ante Malaui en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, un resultado que perjudicó a la selección en los cálculos de la clasificación internacional.

Pese a este retroceso, la selección egipcia se mantiene entre las mejores de África, ya que es tercera en el continente, por detrás de Marruecos y Senegal. Además, sigue siendo una de las selecciones árabes más destacadas, al ocupar el segundo puesto entre ellas, solo superada por Marruecos.

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Por su parte, Argelia ocupa el puesto 28 del mundo y es tercera entre las selecciones árabes, por detrás de Marruecos y Egipto, mientras que Arabia Saudí figura en el puesto 54 mundial y es cuarta entre las árabes.

Túnez se sitúa en el puesto 59 del mundo, seguida de Catar en el 60, Irak en el 63, Emiratos Árabes Unidos en el 67 y Jordania en el 72.

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En el resto de posiciones árabes, Omán ocupa el puesto 80, Siria el 88, Palestina el 92 y Baréin el 97.

Asimismo, Comoras ocupa el puesto 107 del mundo, Mauritania el 110, Líbano el 112, Libia el 113 y Kuwait el 132, mientras que Yemen aparece en el puesto 147 mundial.

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España, líder; Argentina se acerca e Inglaterra da un salto

En lo más alto de la clasificación mundial, España conserva el primer puesto con 2004,48 puntos, pese a perder 8,68 puntos tras caer por 2-3 ante Inglaterra en un emocionante duelo que se decantó del lado inglés.

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Argentina es segunda con 1966,13 puntos, después de golear por 7-0 a Costa Rica, con lo que recorta distancias con España aprovechando la derrota del líder.

La selección francesa ocupa el tercer puesto con 1950,82 puntos, tras sumar 2,75 puntos más, mientras que la inglesa sube al cuarto lugar con 1938,90 puntos, después de ganar a España y sumar 8,68 puntos.

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Marruecos es quinta, seguida de Portugal, sexta; Brasil, séptima; Bélgica, octava con 1790,37 puntos, y Países Bajos, novena con 1774,06 puntos, mientras que Colombia entra en el top 10 al ocupar el décimo puesto con 1735,90 puntos.