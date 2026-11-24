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El Barcelona ha abierto un enfrentamiento institucional con Javier Tebas, presidente de LaLiga, tras manifestar oficialmente su oposición a la Unión de Clubes Europeos (UEC), organización que Tebas respalda económicamente y cuyos movimientos en el ámbito continental apoya. El paso evidencia que las disputas dentro del fútbol español se extienden y pasan de los asuntos domésticos a la lucha por el poder y la gestión del juego en Europa.

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Según el conocido periodista Ben Jacobs, el Barcelona registró durante la Asamblea General de LaLiga, celebrada este martes, su oposición a la organización que lidera Tebas. Además, rechazó la denuncia que esta presentó ante la Comisión Europea contra la UEFA y la European Football Clubs (EFC), una postura que refleja el rechazo de la directiva azulgrana a los movimientos que buscan cambiar la forma de representación institucional de los clubes en el continente.

La discrepancia no se limita a una simple objeción a una nueva organización, sino que forma parte de una pugna más amplia sobre quién tiene derecho a representar a los clubes europeos y sobre el peso de los grandes clubes en las decisiones relativas a las competiciones, los ingresos y el calendario.

¿Qué es la Unión de Clubes Europeos que respalda Tebas?

La Unión de Clubes Europeos (UEC) se fundó en 2023 con el objetivo de dar a los clubes pequeños y medianos más capacidad de influencia en la gestión del fútbol europeo y de defender un reparto más justo de los ingresos, en lugar de que el poder y las decisiones se concentren en manos de los grandes clubes.

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Según los datos recogidos en el informe, la organización agrupa a 138 clubes, entre ellos 13 españoles como Osasuna o Las Palmas, mientras que la European Football Clubs (EFC), anteriormente conocida como Asociación Europea de Clubes (ECA), reúne a más de 900.

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La visión de la nueva asociación gira en torno a dar a los clubes ajenos a la élite europea una mayor capacidad para participar en las decisiones que afectan al futuro del fútbol, especialmente en lo relativo al reparto de ingresos, el acceso a las competiciones continentales y la organización del calendario.

Sin embargo, sus movimientos generaron una gran polémica después de que el pasado 16 de noviembre presentara una denuncia formal ante la Comisión Europea contra el acuerdo firmado entre la UEFA y la European Football Clubs (EFC), que otorga a esta última un papel exclusivo en la representación de los clubes europeos ante el organismo continental.

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La Unión de Clubes Europeos (UEC) considera que este acuerdo refuerza el poder de los grandes clubes y limita la capacidad del resto para participar de forma efectiva en la toma de decisiones. A su juicio, el actual modelo de gobernanza perjudica el equilibrio competitivo y plantea dudas sobre las normas de competencia en la Unión Europea.

El Barcelona rechaza la denuncia: el conflicto traspasa las fronteras de España

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La postura del Barcelona llamó la atención no solo por su oposición a la nueva Unión de Clubes Europeos, sino también por su rechazo a la denuncia que esta presentó contra la UEFA y la European Football Clubs (EFC).

Este paso sitúa al club catalán frente a frente con el proyecto que respalda Tebas, sobre todo porque el presidente de LaLiga no ha ocultado su apoyo a la ofensiva legal que la organización encabeza en Bruselas.

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El pasado 17 de noviembre, Tebas expresó su apoyo a la denuncia, a la que calificó de paso importante, y aseguró que el acuerdo entre la UEFA y la European Football Clubs (EFC) plantea problemas relacionados con las normas europeas de competencia.

Estos acontecimientos revelan una clara diferencia de visión entre el Barcelona y Tebas sobre el futuro de la gestión del fútbol europeo y sobre la necesidad de cambiar los mecanismos de representación de los clubes en las instituciones continentales.

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El conflicto ha adquirido una dimensión mayor por el apoyo económico que LaLiga presta a la nueva organización, un asunto que ha provocado objeciones en el fútbol español, sobre todo porque la Unión de Clubes Europeos (UEC) mantiene un pulso legal con la European Football Clubs (EFC), en cuya cúpula figuran varios dirigentes de grandes clubes.

Según informaciones de medios españoles, el apoyo económico de LaLiga superó el millón de euros, mientras que otras informaciones hablan de una financiación en forma de préstamo. Este asunto ha suscitado dudas sobre la naturaleza de la aportación, sobre quién la aprobó y sobre si responde a los intereses de los clubes que integran LaLiga.

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La crisis se complicó todavía más después de que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, anunciara durante la Asamblea General celebrada el martes su dimisión como vicepresidente de LaLiga y como miembro de su Consejo de Administración.

La dimisión se produjo en medio de las discrepancias por el apoyo de LaLiga a la nueva organización, dado que Gil Marín ocupa cargos directivos en la European Football Clubs (EFC) y en la UEFA, lo que generó inquietud por un posible conflicto de intereses y por la dificultad de compaginar responsabilidades distintas.

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Todo ello da todavía más relevancia a la oposición del Barcelona, ya que no se trata simplemente de una diferencia de criterio entre el club y el presidente de LaLiga, sino de parte de una crisis institucional más amplia sobre el futuro de la representación en el fútbol europeo y sobre los límites de la intervención de las ligas nacionales en la configuración de los centros de poder continentales.

Una nueva discrepancia reaviva la tensión entre Laporta y Tebas

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La postura del Barcelona llega en un momento en el que la relación entre Joan Laporta y Javier Tebas había vivido intentos de acercamiento en los últimos meses, después de que ambos intercambiaran mensajes positivos el pasado mes de julio, durante el acto en el que Laporta asumió la presidencia del club para un nuevo mandato.

Tebas reconoció entonces la existencia de desencuentros anteriores entre ambos, pero mostró su voluntad de colaborar, mientras que Laporta aseguró que el Barcelona podía ser un socio en la promoción de LaLiga.

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Sin embargo, el asunto de la Unión de Clubes Europeos ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias entre ambas partes, después de que el Barcelona optara por oponerse oficialmente a un proyecto que cuenta con el respaldo de Tebas, en un momento en el que crecen las discrepancias sobre el futuro de la gestión del fútbol europeo.

De este modo, la postura azulgrana abre un nuevo capítulo de enfrentamiento con el presidente de LaLiga, en una batalla que va más allá de los intereses directos del Barcelona y alcanza la relación entre grandes y pequeños clubes y la cuestión de quién tiene derecho a influir en las decisiones que marcarán el futuro del fútbol europeo.