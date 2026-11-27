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Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del Mundial de 2006, ha desvelado que el neerlandés Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, desea vivir una experiencia en la Serie A, ahora que se acerca el final de su contrato con el club inglés.

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Van Dijk firmó la temporada pasada un nuevo contrato por un año, pero eso significa que el próximo enero solo le quedarán seis meses de contrato , lo que le permitirá negociar acuerdos preliminares con clubes de fuera de Inglaterra.

Estas novedades llegan mientras el nombre del defensa neerlandés se vincula con un traspaso al Milan, ante la posibilidad de que su etapa en el Liverpool esté llegando a su fin.

En declaraciones al diario italiano «La Gazzetta dello Sport», Cannavaro afirmó: «Lo vi en el Mundial y me dijo que quiere vivir una experiencia en Italia. Le fascina mucho la idea de jugar allí, y sería maravilloso ver a Van Dijk con la camiseta del Milan».

Cannavaro, considerado uno de los mejores defensas de la historia del fútbol, mostró una gran admiración por el potencial de Van Dijk y elogió sus cualidades físicas y su velocidad excepcional.

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El exdefensa italiano dijo sobre su homólogo neerlandés: «En los últimos años ha logrado combinar una gran fuerza física con una velocidad asombrosa».

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Y añadió, recordando una anécdota del astro italiano Paolo Maldini: «Una vez, un entrenador le dijo a Maldini: “No giras bien”. Y él le respondió: “Señor, mientras llegue al balón, no hay problema”».

Cannavaro continuó: «A mí me pasaba lo mismo. Cuando eres muy rápido, puedes permitirte un error técnico, pero el problema empieza cuando pierdes esa velocidad».

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Por su parte, Van Dijk, de 35 años, es consciente de que su etapa en el Liverpool podría estar llegando a su fin , pero no cree estar cerca de la retirada y asegura que tiene capacidad para seguir jugando varios años más.

El capitán del Liverpool declaró durante el último parón internacional: «Lo más importante para mí es que me siento bien, me cuido y creo que me quedan muchos años más en los terrenos de juego».

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Y añadió: «Veremos qué pasa cuando termine esta temporada. Ahora mismo, si alguien dice que sabe lo que haré la próxima temporada, o publica información al respecto, no es cierto, porque a día de hoy yo tampoco sé qué va a pasar».

Y prosiguió: «Estoy tranquilo con este tema, porque quien me conoce sabe que solo me centro en lo que puedo controlar, y ahora mismo eso es el partido contra el Manchester United (que el Liverpool ganó por 4-0); después nos centraremos en la Liga de Campeones y luego veremos qué pasa con el inicio del nuevo año».

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El defensa neerlandés repasó sus recuerdos en el Liverpool: «Ha sido un viaje increíble, y el próximo verano cumpliré casi 10 años en el club. Ha sido una parte muy importante de mi vida, y siempre estaré agradecido por todo lo que ha pasado durante estos años».

Y concluyó sobre la posibilidad de renovar o marcharse: «Si se amplía el contrato, ya veremos qué pasa entonces, y si no, me despediré en verano».

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Si deja el Liverpool, será un momento muy emotivo para Van Dijk y su familia, ya que llegó al equipo en enero de 2018 y se ha convertido en una de sus grandes leyendas en los últimos años.

El jugador habló así sobre su posible marcha: «Sí, probablemente será más emotivo para mí y para mi familia, porque hemos vivido una etapa excepcional».

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Y añadió: «Pero no pienso mucho en el futuro lejano, y creo que esa ha sido una de las razones de mi éxito, así que no voy a cambiar esa forma de hacer las cosas ahora. Lo que tenga que pasar, pasará, y ya veremos».

Por otro lado, el entrenador español Andoni Iraola es uno de los grandes admiradores de Van Dijk, ya que lo ha alineado en todos los partidos de la Premier League hasta ahora.

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El capitán del equipo ha disputado todos los minutos en la competición y solo se ha perdido un partido, ante el Tottenham Hotspur en la Copa de la Liga.