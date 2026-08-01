Brentford cierra un fichaje histórico

El club inglés Brentford anunció oficialmente el fichaje del centrocampista maliense Mamadou Sangaré, procedente del Lens francés, en una operación récord valorada en 45 millones de euros, que se convierte en la más cara de la historia del club londinense, dentro de una ola de gasto excepcional que viven los clubes de la Premier League.

El club confirmó en un comunicado oficial la incorporación del jugador de 24 años, cuyo valor supera el récord anterior registrado a nombre de Dango Ouattara, quien fichó el pasado verano por 43 millones de euros.

Sangaré, nacido en Bamako en 2002, llega con un historial destacado tras una temporada excepcional con el Lens, en la que fue una pieza fundamental para que el equipo lograra el segundo puesto en la Ligue 1 y la conquista de la Copa de Francia, anotando 3 goles y dando 4 asistencias en 33 partidos durante su primera temporada en Francia.

Pierre Sage, su exentrenador en el Lens y actual técnico del Crystal Palace, elogió las cualidades del jugador maliense afirmando: «Su eficacia para recuperar el balón y avanzar con el juego es algo poco común en estos días; tiene una relación muy positiva con el juego, es un jugador lleno de vitalidad, y en cuanto recibe el balón quiere jugar».

Por su parte, su excompañero Malang Sarr alabó la madurez del internacional, asegurando: «Desde la primera sesión de entrenamiento, se confirmaron todas las cualidades positivas que había oído de él; su madurez es realmente impresionante, no duda en pedir el balón ni en pasarlo, disfruta de los duelos en ambos sentidos y tiene la capacidad de crear juego y de finalizar los ataques con éxito».

Sangaré ha recorrido una trayectoria profesional variada pese a su corta edad, ya que se marchó de su país, Mali, al Salzburgo austriaco en 2020, antes de que el Rapid de Viena apostara por él por 1,7 millones de euros; después el Lens invirtió en él 13 millones de euros el pasado verano, logrando un salto económico enorme de más del triple en un solo año.

Esta operación se enmarca en una ola de gasto sin precedentes en la Premier League, donde 8 clubes han batido sus récords durante el actual mercado de fichajes de verano, encabezados por el Chelsea, que pagó 138 millones de euros por Morgan Rogers, el Manchester City con 135 millones por Elliot Anderson y el Tottenham con 108 millones por Sandro Tonali.

Con este fichaje, el Brentford busca cubrir el posible vacío en el centro del campo tras la esperada marcha de Jordan Henderson al Chelsea, en el marco de la ambición del club por seguir creciendo y competir en una liga que se vuelve más feroz temporada tras temporada.