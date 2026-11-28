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Braunschweig vs. VfL Wolfsburg: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 13 29 nov 2026 - 07:30 Eintracht Stadion

El Braunschweig recibe al VfL Wolfsburg en la 2. Bundesliga. El partido se disputa en el Eintracht Stadion de Braunschweig y enfrenta a dos equipos que llegan en momentos de forma distintos.

El Braunschweig afronta el partido en duodécima posición. El equipo de Lars Kornetka ganó por 2-1 en su última visita al 1. FC Núremberg, después de empatar 0-0 contra el Energie Cottbus y perder 1-3 ante el Arminia Bielefeld.

El Wolfsburg llega como cuarto clasificado. El equipo de Tobias Strobl venció por 3-0 al Holstein Kiel el pasado fin de semana y dejó su portería a cero en tres de sus últimos cinco partidos.

En casa, el Braunschweig quiere poner fin a su irregularidad. Su rendimiento ha sido dispar en las últimas semanas y necesitará constancia ante un rival de la mitad alta de la tabla.

El Wolfsburg, por su parte, ha sumado puntos recientemente en la liga, aunque cayó en Berlín ante el Hertha BSC y frente al SC Freiburg en la Copa de Alemania. Ahora le espera una visita a Braunschweig en la que quiere confirmar su solidez defensiva.

A continuación, le contamos cómo seguir el encuentro y repasamos los datos del partido.

La semana de Braunschweig y VfL Wolfsburg: ¿qué ha pasado?

El Braunschweig ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El 21 de noviembre ganó por 2-1 en el campo del 1. FC Núremberg. Antes había empatado 0-0 contra el Energie Cottbus y perdido 1-3 ante el Arminia Bielefeld. A finales de octubre venció por 2-0 al Hannover 96. Su balance goleador es de 6 a favor y 8 en contra, incluido un amistoso contra el Paderborn (1-4).

El Wolfsburg suma tres victorias y dos derrotas. El 21 de noviembre ganó por 3-0 al Holstein Kiel y antes se impuso por 2-0 al Osnabrück. Tras perder 1-2 en el campo del Hertha BSC, cayó 2-3 ante el SC Freiburg en la Copa de Alemania. Su balance goleador es de 10 a favor y 5 en contra, incluido un triunfo por 2-0 en un amistoso contra el Union Berlin. Dejó su portería a cero en tres partidos.

Braunschweig vs. VfL Wolfsburg: alineaciones

Braunschweig vs. VfL Wolfsburg: estado de forma

Braunschweig vs. VfL Wolfsburg: enfrentamientos directos

Braunschweig vs. VfL Wolfsburg: clasificaciones