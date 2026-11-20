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Los movimientos en torno al futuro de Brahim Díaz ya no son simples especulaciones sobre un jugador que ha perdido peso en los planes del Real Madrid. La situación ha ganado intensidad después de que varias informaciones revelaran la intención del club blanco de blindar a su estrella marroquí con un contrato de larga duración y una cláusula de rescisión astronómica, mientras el Besiktas turco sigue moviéndose para convencerle de emprender una nueva aventura lejos del Santiago Bernabéu.

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Entre el deseo del Real Madrid de asegurar el futuro del jugador hasta 2031 y los intentos del club turco de aprovechar su menor participación para tentarle con un nuevo proyecto deportivo, Brahim Díaz se encuentra ante una etapa decisiva que podría definir su futuro en los próximos meses, sobre todo con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina.

El programa español «El Chiringuito» ha revelado que el Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con Brahim Díaz para renovar su contrato hasta 2031, un paso que refleja la apuesta de la directiva por el jugador marroquí y su voluntad de mantenerlo dentro de su proyecto deportivo a largo plazo.

Según la información, el nuevo contrato incluye una enorme cláusula de rescisión de mil millones de euros, una cifra que responde a la política del Real Madrid de blindar a sus estrellas con contratos cuyas condiciones económicas resultan difíciles de asumir para otros clubes, además de enviar un mensaje claro sobre la importancia del jugador en los planes de la entidad.

Se espera que el Real Madrid anuncie oficialmente la renovación de Díaz la próxima semana, lo que pondría fin a las especulaciones sobre su futuro y confirmaría que la directiva no considera su situación actual un motivo suficiente para prescindir de él.

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Sin embargo, la renovación no implica necesariamente que el jugador tenga allanado el camino hacia un papel más importante en el equipo, sobre todo porque su participación real esta temporada plantea dudas sobre su capacidad para hacerse un hueco en los planes del cuerpo técnico encabezado por José Mourinho.

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Mourinho reduce el protagonismo de la estrella marroquí

Brahim Díaz atraviesa una temporada complicada en cuanto a minutos con el Real Madrid, después de que su presencia haya caído de forma notable: solo ha disputado 149 minutos en LaLiga, un balance que no está a la altura de las ambiciones del jugador ni de las expectativas que acompañaron el inicio de la campaña.

Hasta ahora, Díaz no ha ofrecido el rendimiento suficiente para convencer a Mourinho de cambiar sus decisiones técnicas y darle más espacio en el once, en medio de la fuerte competencia que afronta por las posiciones ofensivas.

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La tarea del jugador marroquí parece especialmente complicada en la posición de mediapunta, donde compite con Jude Bellingham y Arda Güler, que cuentan con una clara ventaja en los planes del técnico portugués.

Tampoco parecen mucho mejores las opciones de Díaz cuando se le utiliza cerca de la banda, dada la abundancia de alternativas ofensivas en la plantilla, lo que hace difícil que disponga de minutos con regularidad en este momento.

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Aun así, la situación de la estrella marroquí no puede calificarse de ostracismo total, ya que sigue entrando en los planes de Mourinho, que no lo ha descartado definitivamente. No obstante, si su participación sigue siendo limitada, el jugador podría replantearse su situación, sobre todo si no recibe garantías sobre su papel en la segunda mitad de la temporada.

El Besiktas pasa de Madrid a la familia del jugador

Mientras el Real Madrid trabaja para asegurar el futuro de Díaz con un nuevo contrato, el Besiktas turco sigue intentando convencer al jugador de dar el salto a la liga turca en el próximo mercado de invierno.

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El diario turco «Fotospor» ha desvelado un nuevo paso en las gestiones del club, que recibió durante tres días en Estambul a Abdelkader Díaz, padre de la estrella marroquí, dentro de sus esfuerzos por acercarse a la familia del jugador y conocer su postura sobre un posible traspaso.

Durante la visita, el padre de Díaz se reunió con el presidente del Besiktas, Serdar Adalı, y con el entrenador italiano Vincenzo Italiano. Ambas partes abordaron la posibilidad de que el jugador se incorpore al equipo y repasaron el proyecto deportivo con el que el club pretende convencerle de vivir una nueva experiencia en Turquía.

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No es el primer intento del Besiktas, ya que antes hubo contactos directos con el jugador: Brahim Díaz mantuvo una videollamada con el técnico italiano a finales del pasado mes de octubre, con el visto bueno de la directiva del Real Madrid.

En esa reunión, Italiano se esforzó por explicar su visión futbolística y aclarar el papel que Díaz podría desempeñar en su equipo, además de exponer las ambiciones del club para la próxima etapa.

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Según el medio turco, el encuentro dejó una impresión positiva en el jugador marroquí, lo que animó a los responsables del Besiktas a intensificar sus movimientos y pasar del contacto directo con él a abrir vías de comunicación con su familia.

El presidente del Besiktas se prepara para negociar con el Real Madrid

La visita del padre de Brahim Díaz a Estambul no se limitó a reuniones con la directiva y el cuerpo técnico, sino que incluyó también la asistencia al partido entre el Besiktas y el Gençlerbirliği, así como un nuevo encuentro con el entrenador Vincenzo Italiano.

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En esa reunión, el técnico italiano quiso explicar cómo pretende sacar partido de las cualidades del jugador marroquí y qué papel se espera de él en el equipo, con el objetivo de reforzar su convencimiento sobre el proyecto deportivo que se le ofrece.

Tras la visita, Abdelkader Díaz regresó a España, mientras en el club turco se espera con expectación conocer la postura de la familia ante la oferta y la disposición del jugador a vivir una nueva experiencia lejos del Real Madrid.

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El diario señala que el presidente del Besiktas, Serdar Adalı, planea viajar a la capital española, Madrid, para reunirse con los responsables del club blanco e iniciar las negociaciones por el fichaje de Díaz, en caso de recibir señales positivas de la familia del jugador.

La directiva del club turco es consciente de que obtener el visto bueno del jugador y de su entorno es el primer paso antes de entablar negociaciones directas con el Real Madrid, sobre todo porque cerrar la operación no será sencillo, ya que Díaz está ligado a un nuevo contrato hasta 2031 con una cláusula de rescisión de hasta mil millones de euros, según ha revelado «El Chiringuito».

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Así, el futuro de Brahim Díaz queda entrelazado entre el proyecto a largo plazo del Real Madrid y la ambición del Besiktas de aprovechar su situación actual. La decisión final dependerá del deseo del jugador de tener un papel más importante y de la disposición del club blanco a desprenderse de él en el mercado de enero.