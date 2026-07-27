Bouaddi a la espera de una decisión: el Manchester City sopesa dos planes

El Manchester City inglés continúa sus negociaciones directas con el Lille francés para cerrar el fichaje de la joya marroquí Ayoub Bouaddi, uno de los descubrimientos más destacados del Mundial 2026, en una operación que se ha convertido en una simple cuestión de tiempo, en medio de una feroz competencia de grandes clubes europeos por hacerse con los servicios del jugador de 18 años.

El periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en información sobre fichajes, reveló a través de su cuenta oficial en la plataforma "X" que "el Manchester City sigue manteniendo negociaciones directas con el Lille francés por el fichaje de Ayoub Bouaddi", confirmando que "las negociaciones están en marcha entre el jugador y ambos clubes, y el Manchester City sigue siendo el club más interesado en incorporar al marroquí".

Romano añadió que "la decisión final girará en torno al momento del traspaso: o bien la incorporación de Bouaddi de forma inmediata durante el actual periodo de transferencias, o bien el aplazamiento de la operación hasta junio de 2027", en referencia a la flexibilidad que muestran ambas partes respecto a la fecha para completar la operación.

Bouaddi es uno de los graduados más destacados de la academia del Lille francés, y actualmente posee un contrato con el club francés que se extiende hasta el 30 de junio de 2029, lo que otorga al Lille una gran fuerza negociadora en las conversaciones con los clubes interesados en sus servicios.

El valor de mercado actual del jugador asciende a 80 millones de euros, según el portal "Transfermarkt", especializado en la valoración de futbolistas, en un salto enorme tras su llamativa actuación con la selección de Marruecos en el último Mundial, donde se convirtió en una de las estrellas emergentes más destacadas del continente europeo.

Bouaddi ha disputado 96 partidos con la camiseta del primer equipo del Lille desde su ascenso desde las filas de la academia, en los que ha ofrecido 4 asistencias a sus compañeros, unas cifras que reflejan sus prometedoras cualidades técnicas pese a su corta edad, lo que lo ha convertido en el centro de atención de los grandes clubes europeos.

Brillo mundialista

Bouaddi acaparó los focos durante su participación con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, donde ofreció niveles excepcionales que lo convirtieron en uno de los descubrimientos más destacados del torneo mundial, pese a su juventud y su escasa experiencia internacional, lo que reforzó el interés de los grandes clubes por incorporarlo.