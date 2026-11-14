Benatia destapa el poder de los vestuarios y revela secretos sorprendentes sobre Cristiano Ronaldo

Compartir Sigue a GOAL en Google

El marroquí Mehdi Benatia, exdirector deportivo del Olympique de Marsella, lanzó un duro ataque contra el creciente poder e influencia de los futbolistas en el fútbol moderno, citando como ejemplo la destitución del técnico español Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid la temporada pasada, antes de asumir la dirección técnica del Chelsea.

Anuncios

El exastro marroquí, que anteriormente coincidió con Alonso en las filas del Bayern de Múnich, no ocultó durante su aparición en la cadena «Canal+» su profundo malestar por el trato recibido por el extécnico del Bayer Leverkusen, al declarar, según recogió el sitio «Foot Mercato»: «Los jugadores tienen ahora un poder excesivo; es más fácil cambiar a un entrenador que cambiar a 15 jugadores».

Y continuó: «Cuando veo a una institución del tamaño del Real Madrid deshacerse de Xabi Alonso, recuerdo que tuve la oportunidad de jugar con él. No hay muchos equipos que hayan arrollado al Bayern de Múnich de la manera en que él lo hizo con el Leverkusen. Es increíble, fue despedido del Real Madrid de una forma sumamente humillante, y a nadie le importó, para acabar en el Chelsea».

Benatia añadió, criticando la rebelión de los vestuarios: «Xabi intentó aplicar algunos principios, diciendo: lo he ganado todo como jugador, así que esto es lo que debéis hacer. Solo duró tres meses, y el vestuario se volvió contra él, hasta verse despedido».

En otro orden de cosas, el exdefensa marroquí reveló entresijos y detalles llamativos sobre la influencia del astro portugués Cristiano Ronaldo, su excompañero en la Juventus, y Benatia habló de la profesionalidad absoluta del Don al afirmar: «Era completamente diferente del resto de jugadores de su franja de edad. Incluso después de terminar los entrenamientos».

Anuncios Anuncios

Y prosiguió: «Nos hacía nadar durante 40 minutos, y luego pasábamos 30 minutos en el baño de hielo, que de verdad estaba muy frío. Yo le decía: ¿cómo lo haces, hombre? Tu baño está helado, yo solo meto las piernas. Algunos jugadores no se preocupaban mucho por los entrenamientos en el gimnasio, pero en cuanto llegaba Cris, veías a todo el mundo allí».

Related Topics

Benatia también relató detalles sobre la falta de entusiasmo del astro portugués por las concentraciones de preparación previas a los partidos, una costumbre a la que Ronaldo, ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones, no estaba acostumbrado antes de incorporarse a la Juventus.

Al respecto, Benatia dijo: «Estaba en la Juventus en 2018 cuando llegó Cristiano. No le gustaban mucho las concentraciones previas a los partidos, pues no estaba acostumbrado a ellas. Antes de cada partido que disputábamos en nuestro estadio, entrábamos en concentración el día anterior al encuentro».

Anuncios

Y completó: «Cris me dijo: Bena, ¿hay alguna manera de hablar un poco con los italianos y con el entrenador? Y le respondí: sí, claro, lo intentaremos, pero esto es parte del sistema aquí. Luego le dije a Giorgio Chiellini: hay un compañero nuestro (Cristiano) al que no le gustan mucho las concentraciones previas a los partidos».

Y concluyó: «Después fuimos a hablar con el entrenador y le dijimos: hay 3 o 4 jugadores, la mayoría elementos titulares, que preferirían, si fuera posible... Entonces el entrenador respondió: quien quiera ir a la concentración, que vaya, y quien quiera dormir en su casa, que lo haga».